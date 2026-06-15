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Homenewskarnataka news

ಎಸ್ಕಾಂ: ಉದ್ಯೋಗ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಭೀತಿ

ವಿದ್ಯುತ್‌ ವಿತರಣೆ ಖಾಸಗೀಕರಣ l ಟಾಟಾ ಕಂಪನಿಗೆ ಪರವಾನಗಿ ನೀಡುವುದಕ್ಕೆ ತೀವ್ರ ವಿರೋಧ
ಎ.ಎಂ.ಸುರೇಶ
Published : 14 ಜೂನ್ 2026, 23:00 IST
Last Updated : 14 ಜೂನ್ 2026, 23:00 IST
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1902ರಿಂದ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ವ್ಯಯಿಸಿದೆ. ಅದೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಖಾಸಗಿ ಯವರಿಗೆ ನೀಡಿ, ಎಸ್ಕಾಂಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವ ನೌಕರರನ್ನು ಅತಂತ್ರಗೊಳಿಸುವುದು ಸಲ್ಲ.
– ಕೆ.ಬಲರಾಮ್‌, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಕ.ವಿ.ಮಂ. ನೌಕರರ ಸಂಘಗಳ ಒಕ್ಕೂಟ
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