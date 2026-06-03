ಸೇವಾ ದಳದಿಂದ ಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನದ ವರೆಗೆ: ಈಶ್ವರ ಖಂಡ್ರೆ ರಾಜಕೀಯ ‍ಪಯಣ

<p><strong>ಬೀದರ್:</strong> ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಸೇವಾ ದಳದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಾಗಿ ಆರಂಭಿಸಿದ ಪಯಣ ಆ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಮುಂದೊಂದು ದಿನ ಎತ್ತರದ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ಯಾರೂ ಕೂಡ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿರಲಿಲ್ಲ.</p><p>ಆದರೆ, ವಹಿಸಿದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಶ್ರದ್ಧೆ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಹಾಗೂ ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಕಾರಣ ಅನೇಕ ಮಹತ್ವದ ಹುದ್ದೆಗಳು ಈಶ್ವರ ಬಿ. ಖಂಡ್ರೆಯವರ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಒಲಿದು ಬಂದವು.</p><p>ಈಶ್ವರ ಖಂಡ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆಸಕ್ತಿಯೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿಯೇ ಅವರು ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪದವಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದರು. ಆದರೆ, ಒಂದು ಸಲ ಸೇವಾ ದಳದ ಶಿಬಿರವೊಂದರಲ್ಲಿ ಅಂದಿನ ಯುವನಾಯಕ, ಮಾಜಿಪ್ರಧಾನಿ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಮಾಡಿದ ಭಾಷಣ ಅವರ ಮೇಲೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿತು. ಅವರು ರಾಜಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಲು ಕಾರಣವಾಯಿತು.</p><p>ತಮ್ಮ ತಂದೆ ಲಿಂಗೈಕ್ಯ ಭೀಮಣ್ಣ ಖಂಡ್ರೆ ಅವರನ್ನೇ ಆದರ್ಶವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬದುಕು ನಡೆಸಿದ ಈಶ್ವರ ಬಿ. ಖಂಡ್ರೆ ಅವರು, ಅವರ ರಾಜಕೀಯ ಜೀವನವನ್ನೇ ಮಾದರಿಯಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅದೇ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದರು. ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ಸತತ ನಾಲ್ಕು ಸಲ ಅವರು ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಭಾಲ್ಕಿ (ಸಾಮಾನ್ಯ) ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಶಾಸಕರಾಗಿ ಚುನಾಯಿತರಾದರು. </p><p>2017ರಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ನೇತೃತ್ವದ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ಪೌರಾಡಳಿತ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಉದ್ದಿಮೆ ಸಚಿವರಾಗಿ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಿದರು. ಮತ್ತೆ 2023ರ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದು, ಪುನಃ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಪರಿಸರ, ಅರಣ್ಯ ಮತ್ತು ಜೀವಿಶಾಸ್ತ್ರ ಸಚಿವರಾದರು.</p><p>ಪರಿಸರ, ಅರಣ್ಯ ಸಚಿವರಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡು ಬೀದರ್ನಿಂದ ಚಾಮರಾಜನಗರದ ವರೆಗೆ ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ಸುತ್ತಾಡಿದರು. ಅರಣ್ಯ ಸಂಪತ್ತು ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಶ್ರಮಿಸಿದರು. 12 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಎಕರೆ ಅರಣ್ಯ ಒತ್ತುವರಿ ತೆರವುಗೊಳಿಸಿದರು. ಹೊಸದಾಗಿ 15 ಸಾವಿರ ಎಕರೆ ಭೂಮಿ ಮೀಸಲು ಅರಣ್ಯ ಎಂದು ಘೋಷಣೆಗೆ ಕಾರಣರಾದರು. 2023ರಿಂದ ಇದುವರೆಗೆ ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ 11 ಕೋಟಿ ಸಸಿಗಳನ್ನು ನೆಟ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಬದುಕುಳಿದ ಗಿಡಗಳ ಆಡಿಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿಸಿದರು.</p><p>ಅರಣ್ಯ ಅಪರಾಧ ತಡೆಗೆ ‘ಗರುಡಾಕ್ಷಿ’ ಎಂಬ ಆನ್ಲೈನ್ ಎಫ್.ಐ.ಆರ್. ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿದರು. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ 150 ವರ್ಷಗಳ ತರುವಾಯ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ 153 ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಗುರು ಬಸವಣ್ಣನವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಜೈವಿಕ ಉದ್ಯಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಚಾಲನೆ ಕೊಟ್ಟರು. ಈಗ ಅದರ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆರಂಭಗೊಂಡಿದೆ.</p><p>ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಶ್ವಾಸತಾಣಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಲು ಹೆಸರುಘಟ್ಟ ಕೆರೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ 5,678 ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಗ್ರೇಟರ್ ಹೆಸರುಘಟ್ಟ ಸಂರಕ್ಷಿತ ಹುಲ್ಲುಗಾವಲು ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಚಾರಣಪಥಗಳ ಟಿಕೆಟ್ ಆನ್ ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಚಾರಣಕ್ಕೆ ದೇಶದಲ್ಲೇ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮಾನದಂಡ ಎಸ್.ಒ.ಪಿ. ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆನೆ ಶಿಬಿರ ಮತ್ತು ಸಫಾರಿಗೂ ಹೊಸ ಎಸ್.ಒ.ಪಿ. ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಆನೆ-ಮಾನವ ಸಂಘರ್ಷ ತಪ್ಪಿಸಲು ರೈಲ್ವೆ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್, ಟೆಂಟಕಲ್ ಫೆನ್ಸಿಂಗ್, ಸೌರ ತಂತಿ ಬೇಲಿ, ಆನೆ ಕಂದಕಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿ, ಆನೆ-ಮಾನವ ಸಂಘರ್ಷ ಕುರಿತು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮ್ಮೇಳನವನ್ನೂ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದಕ್ಷಿಣ ರಾಜ್ಯಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಸಮನ್ವಯ ಸಾಧಿಸಲು ಬಂಡೀಪುರ ಚಾರ್ಟರ್ ಅಂಗೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬಳಸಿ ವನ್ಯಜೀವಿಗಳ ಚಲನ ವಲನದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಗಾ ಇಟ್ಟು ಕಾಡಿನಂಚಿನ ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೂ ಚಾಲನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕಮಾಂಡ್ ಸೆಂಟರ್ ಸ್ಥಾಪಿಸಿ, ಥರ್ಮಲ್ ಡ್ರೋನ್ ನೆರವಿನಿಂದ ವನ್ಯಜೀವಿಗಳ ಸೆರೆಗೆ ಮತ್ತು ನಿಗಾ ಇಡಲು ಕ್ರಮ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಮುಂಚೂಣಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ‘ರಿಸ್ಕ್ ಅಲೋಯನ್ಸ್’ (ಅಪಾಯ ಭತ್ಯೆ) ನೀಡಿದ ಶ್ರೇಯವೂ ಇವರಿಗೆ ಸಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಖಾಲಿ ಇದ್ದ ಹುದ್ದೆಗಳ ಭರ್ತಿಗೂ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಿದ್ದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ನಗರ ಪ್ರದೇಶದ ಮರಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಮರದ ಸುತ್ತಲೂ ಹಾಕಲಾದ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ತೆರವಿಗೆ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ವನ್ಯಜೀವಿಗಳ ಅಂಗಾಂಗಕ್ಕಾಗಿ ವನ್ಯಜೀವಿ ಹತ್ಯೆ ತಡೆಯಲು ಇವರು ಕೈಗೊಂಡ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮಗಳು ಜನರಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಿವೆ.</p><p>ಐದು ನಗರಗಳನ್ನು ಏಕ ಬಳಕೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮುಕ್ತ ನಗರ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿ, ಅದರ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಶ್ರಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಡೀ ರಾಜ್ಯವೇ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯತ್ತ ಚಿತ್ತ ಹರಿಸುವಂತೆ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಸ್ವರೂಪ ಕೊಡಲು ಶ್ರಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬೀದರ್ ನಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದ ಪಾರಂಪರಿಕ ವೈದ್ಯರ ಸಮ್ಮೇಳನ ಆಯೋಜಿಸಿ ಔಷಧೀಯ ಸಸ್ಯಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೂ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರವೊಂದರಲ್ಲೇ ₹10 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಬೆಲೆಬಾಳುವ 250 ಎಕರೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಾವಿರಾರು ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಅರಣ್ಯಭೂಮಿ ಒತ್ತುವರಿ ತೆರವು ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು ₹50 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ ಎಚ್.ಎಂ.ಟಿ. ಅರಣ್ಯ ಭೂಮಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಗುತ್ತಿಗೆ ಭೂಮಿಗಳ ವಶಕ್ಕೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ, ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವ ಇವರು, ಲಿಂಗಾಯತ ಸಮಾಜದಲ್ಲೂ ತನ್ನದೇ ಆದ ವರ್ಚಸ್ಸು ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಲಿ ಇವರು ಅಖಿಲ ಭಾರತ ವೀರಶೈವ ಲಿಂಗಾಯತ ಮಹಾಸಭಾದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಭಾಲ್ಕಿ ಜೊತೆಗೆ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2024ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪುತ್ರ ಸಾಗರ್ ಖಂಡ್ರೆ ಅವರನ್ನು 1.29 ಲಕ್ಷ ಮತಗಳ ಅಂತರದಿಂದ ಗೆಲ್ಲಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಸಹೋದರ ಅಮರಕುಮಾರ್ ಖಂಡ್ರೆ ಅವರು ಸದ್ಯ ಡಿಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಹತ್ವದ ಹುದ್ದೆಗಳು ಖಂಡ್ರೆ ಮನೆತನದವರ ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿವೆ.</p><p>64 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಈಶ್ವರ ಅವರ ಮಡದಿ ಗೀತಾ ಖಂಡ್ರೆ ಅವರು ವೈದ್ಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಹಿರಿಯ ಪುತ್ರ ಡಾ. ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ವೈದ್ಯ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಕಿರಿಯ ಮಗ ಸಾಗರ್ ಖಂಡ್ರೆ ಬೀದರ್ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಂಸದರಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಈಶ್ವರ ಬಿ. ಖಂಡ್ರೆ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಒಂದಿ ದಿನದಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿದ್ದರೆ ಹತ್ತೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೂ ಹಾಜರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು, ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಭೆ ನಡೆಸುವ ಶೈಲಿಯೂ ಬಹಳ ಭಿನ್ನವಾದುದು. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಆರಂಭಗೊಂಡರೆ ರಾತ್ರಿ 10–11ರ ವರೆಗೆ ಸಭೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟೊಂದು ತಾಳ್ಮೆ, ವಿಷಯದ ಆಳಕ್ಕೆ ಇಳಿದು ನೋಡುವ ಸ್ವಭಾವ ಇವರದು. ಈಗ ಮೂರನೇ ಬಾರಿಗೆ ಸಚಿವರಾಗುವ ಅದೃಷ್ಟ ಅವರಿಗೆ ಒಲಿದಿದೆ.</p><p><strong>ಹೆಸರು: ಈಶ್ವರ ಬಿ. ಖಂಡ್ರೆ</strong></p><p><strong>ಕ್ಷೇತ್ರ: ಭಾಲ್ಕಿ</strong></p><p><strong>ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಒಳಜಾತಿ: ವೀರಶೈವ ಲಿಂಗಾಯತ</strong></p><p><strong>ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ: ಬಿಇ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್</strong></p><p><strong>ಎಷ್ಟು ಸಾರಿ ಆಯ್ಕೆ?: 4 ಬಾರಿ</strong></p><p><strong>ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಖಾತೆ (ಇದ್ದರೆ): ಪೌರಾಡಳಿತ, ಪರಿಸರ, ಅರಣ್ಯ ಮತ್ತು ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರ</strong></p><p><strong>ಘೋಷಿತ ಆಸ್ತಿ : ₹8.74 ಕೋಟಿ</strong></p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ 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