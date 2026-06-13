ಮತ್ತೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ರಸಗೊಬ್ಬರ ಅಭಾವ:ಬೇಡಿಕೆಯ ಶೇ 50ರಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಪೂರೈಸಿದ ಕೇಂದ್ರ

<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು:</strong> ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಂಗಾರು ಹಂಗಾಮಿನ ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗೆ ಅನ್ನದಾತರು ಸಜ್ಜಾಗಿರುವ ಹೊತ್ತಿಗೆ, ರಸಗೊಬ್ಬರ ಕೊರತೆ ಎದುರಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಜೂನ್ವರೆಗೆ ಸರಬರಾಜು ಆಗಬೇಕಾದ ರಸಗೊಬ್ಬರದಲ್ಲಿ ಶೇ 50ರಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಪೂರೈಕೆ ಆಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಯೂರಿಯಾ ಮತ್ತು ಡಿ.ಎ.ಪಿ. ಸರಬರಾಜು ಆಗದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಮುಂಗಾರು ಹಂಗಾಮಿನಲ್ಲಿ ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳ ಕೊರತೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.</p>.<p>ಹೀಗಾಗಿ, ರಸಗೊಬ್ಬರ ಅಭಾವದ ಆತಂಕ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಮುಂಗಾರು ಹಂಗಾಮಿಗೆ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ವಿವಿಧ ಗ್ರೇಡ್ಗಳ ಒಟ್ಟು 30.05 ಲಕ್ಷ ಟನ್ ರಸಗೊಬ್ಬರ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಪೈಕಿ, ಏಪ್ರಿಲ್ನಿಂದ ಜೂನ್ವರೆಗೆ 14,80,281 ಟನ್ ಪೂರೈಕೆ ಆಗಬೇಕಿತ್ತು. ಜೂನ್ 8ರವರೆಗೆ ಕೇವಲ 7,90,624 ಟನ್ ಪೂರೈಕೆ ಆಗಿದೆ.</p>.<p>ಈ ಹಿಂದಿನ ಸಾಲಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಯೂರಿಯಾ ರಸಗೊಬ್ಬರದ ಆರಂಭಿಕ ಶಿಲ್ಕು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. 2023ರಲ್ಲಿ 3.91 ಲಕ್ಷ ಟನ್, 2024ರಲ್ಲಿ 5.41 ಲಕ್ಷ ಟನ್, 2025ರಲ್ಲಿ 3.46 ಲಕ್ಷ ಟನ್ ಆರಂಭಿಕ ಶಿಲ್ಕು ಇತ್ತು. ಆದರೆ, ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 2.80 ಲಕ್ಷ ಟನ್ ಮಾತ್ರ ಇದೆ. ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿಗೆ 11.10 ಲಕ್ಷ ಟನ್ ಯೂರಿಯಾ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ. ಆದರೆ, ಏಪ್ರಿಲ್ನಿಂದ ಜೂನ್ವರೆಗೆ 4,67,500 ಟನ್ ಪೂರೈಕೆ ಆಗಬೇಕಿತ್ತು. 2,89,385 ಟನ್ ಮಾತ್ರ ಪೂರೈಕೆ ಆಗಿದೆ.</p>.<p>ಡಿ.ಎ.ಪಿ. ಕೂಡಾ 4 ಲಕ್ಷ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ನಿಂದ ಜೂನ್ವರೆಗೆ ಪೂರೈಕೆ ಆಗಬೇಕಿದ್ದ 2,44,970 ಟನ್ನಲ್ಲಿ 87,118 ಮಾತ್ರ ಪೂರೈಕೆ ಆಗಿದೆ. </p>.<p>‘ಏಪ್ರಿಲ್ 1ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಈ ಹಿಂದಿನ ಬಾಕಿ 11.54 ಟನ್ ರಸಗೊಬ್ಬರ ದಾಸ್ತಾನಿದೆ. ಸದ್ಯ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ದಾಸ್ತಾನು ಇರುವುದರಿಂದ ರೈತರು ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ರಸಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಬಳಸಬೇಕು ಅಷ್ಟೆ. ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ರಸಗೊಬ್ಬರ ಬಳಸುವಂತೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದೆ’ ಎಂದು ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ‘ಪ್ರಜಾವಾಣಿ’ಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಯೂರಿಯಾ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡದೇ, ‘ಕೆ-ಕಿಸಾನ್’ ತಂತ್ರಾಂಶ ಹಾಗೂ ರೈತರ ಎಫ್ಐಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಮೂಲಕವೇ ವಿತರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಸೂಚನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 2026- 27ನೇ ಸಾಲಿನ ಮುಂಗಾರು ಹಂಗಾಮಿನಿಂದ ಈ ನಿಯಮ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಎಲ್ಲ ರೈತರು ‘ಫಾರ್ಮರ್ ಐಡಿ’ ಹೊಂದಿರುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯ. ರಸಗೊಬ್ಬರ ವಿತರಣೆಯಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ತರಲು ಹಾಗೂ ಅಕ್ರಮ ಮತ್ತು ಕಾಳಸಂತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಈ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಈ ಹೊಸ ನಿಯಮದಂತೆ, ರೈತರಿಗೆ ಅವರ ಜಮೀನಿನ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಹಾಗೂ ಬೆಳೆದಿರುವ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅಗತ್ಯವಿರುವಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ರಸಗೊಬ್ಬರ ವಿತರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ `ಕೆ-ಕಿಸಾನ್' ತಂತ್ರಾಂಶದ ಮೂಲಕ ನಡೆಯಲಿದೆ. ರೈತರು ಜಮೀನು ವಿವರ, ಬೆಳೆ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಅಗತ್ಯ ಗೊಬ್ಬರ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಈ ತಂತ್ರಾಂಶದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಗೊಬ್ಬರ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಗೊಬ್ಬರದ ದುರುಪಯೋಗ ಹಾಗೂ ಕೃಷಿಯೇತರ ಬಳಕೆಗೆ ಕಡಿವಾಣ ಬೀಳಲಿದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<h2>ಫಾರ್ಮರ್ ಐ.ಡಿ ಪಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ?</h2><p>ರೈತರು ಪಹಣಿ ಪತ್ರ, ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಹಾಗೂ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪಾಸ್ಬುಕ್ನೊಂದಿಗೆ ಹತ್ತಿರದ ರೈತ ಸಂಪರ್ಕ ಕೇಂದ್ರ, ಅಥವಾ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಸಿ ಫಾರ್ಮರ್ ಐ.ಡಿ ಪಡೆಯಬಹುದು.</p><p>‘ರೈತರು ತಮ್ಮ ಜಮೀನುಗಳ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ಗಳನ್ನು ಫಾರ್ಮರ್ ಐ.ಡಿಗೆ ಜೋಡಣೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಅದಾದ ಬಳಿಕ ಮಾತ್ರ ರೈತರಿಗೆ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ರಸಗೊಬ್ಬರ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ಈ ಕ್ರಮದಿಂದ ರೈತರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಬೇರೆಯವರು ಗೊಬ್ಬರ ಖರೀದಿಸುವ ಅಕ್ರಮ ತಡೆಯಬಹುದು. ಫಾರ್ಮರ್ ಐ.ಡಿ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ‘ಕೆ-ಕಿಸಾನ್' ತಂತ್ರಾಂಶದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಿ ಗೊಬ್ಬರ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬೇಕು ಮಾರಾಟಗಾರರಿಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದರೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದರೆ ಅಥವಾ ಕೃಷಿಯೇತರ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಗೊಬ್ಬರ ನೀಡಿದರೆ ಅಂತಹ ಮಾರಾಟಗಾರರ ಪರವಾನಗಿ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದೆಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ’ ಎಂದೂ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<h2>ಯುದ್ಧ: ಇನ್ನಷ್ಟು ಕೊರತೆಯ ಆತಂಕ</h2>.<p>ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿನ ಸಂಘರ್ಷದಿಂದ ರಸಗೊಬ್ಬರ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ರಸಗೊಬ್ಬರ ಆಮದಿನಲ್ಲಿ ಅಸ್ಥಿರತೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ‘ಭಾರತಕ್ಕೆ ಯುಎಇ, ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ, ಬಹರೇನ್ ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾದಿಂದ ರಸಗೊಬ್ಬರದ ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತು ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಯುದ್ಧದ ಕಾರಣ<br>ದಿಂದ ಕಚ್ಚಾವಸ್ತು ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಯವಾಗಿದೆ. ಉತ್ಪಾದನೆ ಕುಸಿದರೆ, ಕೊರತೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ’ ಎಂದು ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>