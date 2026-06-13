ಶನಿವಾರ, 13 ಜೂನ್ 2026
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Homenewskarnataka news

ಮತ್ತೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ರಸಗೊಬ್ಬರ ಅಭಾವ:ಬೇಡಿಕೆಯ ಶೇ 50ರಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಪೂರೈಸಿದ ಕೇಂದ್ರ

ಾಜೇಶ್ ರೈ ಚಟ್ಲ
ರಾಜೇಶ್ ರೈ ಚಟ್ಲ
Published : 13 ಜೂನ್ 2026, 0:05 IST
Last Updated : 13 ಜೂನ್ 2026, 0:05 IST
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