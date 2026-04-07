ಮುಕ್ತ ವಾಣಿಜ್ಯ ಒಪ್ಪಂದ: ವಿಶೇಷ ಅಧಿವೇಶನಕ್ಕೆ ಆಗ್ರಹ

ಬೆಂಗಳೂರು: ಅಮೆರಿಕ ಹಾಗೂ ಐರೋಪ್ಯ ಒಕ್ಕೂಟದ ಮುಕ್ತ ವಾಣಿಜ್ಯ ಒಪ್ಪಂದಗಳಿಂದ ರಾಜ್ಯದ ರೈತರ ಮೇಲೆ ಆಗಲಿರುವ ಪರಿಣಾಮಗಳ ಕುರಿತು ಚರ್ಚಿಸಲು ವಿಧಾನ ಮಂಡಲದ ವಿಶೇಷ ಅಧಿವೇಶನ ಕರೆಯುವಂತೆ 'ದ ವೇ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ವೇದಿಕೆ' ಒತ್ತಾಯಿಸಿದೆ.</p>.<p>'ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ ಹಾಗೂ ಪಂಜಾಬ್ನಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ವಿಶೇಷ ಅಧಿವೇಶನ ಕರೆದು ರೈತರು ಹಾಗೂ ಜನರ ಹಿತ ಕಾಯುವ ನಿರ್ಣಯ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಅದೇ ಮಾದರಿಯನ್ನು ನಮ್ಮಲ್ಲೂ ಅನುಸರಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ರಾಜ್ಯ ನೀತಿ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಆಯೋಗದ ಸದಸ್ಯ ಟಿ.ಎನ್.ಪ್ರಕಾಶ್ ಕಮ್ಮರಡಿ, ಅವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗೆ ಬರೆದಿರುವ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರದವರಾದ ಅ.ನ.ಯಲ್ಲಪ್ಪರೆಡ್ಡಿ, ಕೆ.ನಾರಾಯಣಗೌಡ, ನಗರದ ಮಹದೇವಪ್ಪ, ಎಸ್.ಜಿ.ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ, ವಿಜಯಮ್ಮ, ಕೆ.ಟಿ.ಗಂಗಾಧರ್, ಕುರಬೂರು ಶಾಂತಕುಮಾರ್, ತೇಜಸ್ವಿ ಪಟೇಲ್, ಶಾರದಾ ಗೋಪಾಲ್, ಕಾತ್ಯಾಯಿನಿ ಚಾಮರಾಜ್ ಸಹಿತ ಹಲವರು ಈ ಆಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಬಹಿರಂಗಗೊಳಿಸದೆ ಮುಕ್ತ ವಾಣಿಜ್ಯ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ರೈತರ ಪಾಲಿಗೆ ಮೂರು ಕೃಷಿ ಕಾಯ್ದೆಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಾರಕವಾಗುವ ಆತಂಕ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹಾಲಿನ ಪುಡಿ, ಚೀಸ್ ಹಾಗೂ ಹಾಲಿನ ಇತರೆ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಆಮದಿನಿಂದ ಕೆಎಂಎಫ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕುಸಿಯಲಿದೆ. ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ, ಎಥೆನಾಲ್ ಆಮದಿನಿಂದ ರೈತರಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗಬಹುದು. ಕಾಫಿ, ಅಡಿಕೆ, ರೇಷ್ಮೆ, ಸಾಂಬಾರ್ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಆಮದಿಗೂ ಎಡೆ ಮಾಡಿಕೊಡಬಹುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಒಪ್ಪಂದವಾದರೆ ಅಮೆರಿಕವು ಸುಮಾರು ₹2.10 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ, ಐರೋಪ್ಯ ಒಕ್ಕೂಟದ ದೇಶಗಳು ₹5.40 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಯನ್ನು ರೈತರಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೀಡುವುದರಿಂದ ಕೃಷಿ ಹಾಗೂ ಹೈನು ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ತಲುಪಲಿವೆ. ಇದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಬೆಲೆ ಸಿಗದೇ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕೃಷಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೊಂದಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗಲಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಕೃಷಿ ಹಾಗೂ ಹೈನುಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಒಪ್ಪಂದದಿಂದ ಹೊರಗಿಡಲು ಕೇಂದ್ರದ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರುವ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>