ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹರಿಕಾರ ಜಿ.ಎಸ್.ಪಾಟೀಲ

<p>ಗದಗ: ರೈತ ಮನೆತನದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾದರೆ ಸಾಮಾಜಿಕ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ, ಆರ್ಥಿಕ, ಧಾರ್ಮಿಕ, ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಹೇಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಈಗಿನ ರೋಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕ ಜಿ.ಎಸ್.ಪಾಟೀಲ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸ್ವಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೇವೆಗಿಂತ ತಮ್ಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿಯೇ ಸೆಣಸಾಡುವವರನ್ನು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ, ರಾಜಕೀಯವನ್ನು ಸಾರ್ವತ್ರೀಕರಣಗೊಳಿಸಿ ಸದಾ ಬಡವರಿಗಾಗಿ, ರೈತರಿಗಾಗಿ, ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗಾಗಿ, ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನೇ ಮುಡಿಪಾಗಿಟ್ಟಿರುವ ಜಿ.ಎಸ್.ಪಾಟೀಲರು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಗ್ರಾಮ ಸ್ವರಾಜ್ಯದ ಕನಸು, ನನಸು ಮಾಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>2008ರಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮರುವಿಂಗಡಣೆ ನಂತರ ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಡಂಬಳ ಹೋಬಳಿ ರೋಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡ ನಂತರ ಕೆಲವರು ಈ ಹೋಬಳಿಯ ಸ್ಥಿತಿ ಮುಗಿದೇ ಹೋಯಿತು ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಜಿ.ಎಸ್.ಪಾಟೀಲರು ಅದನ್ನು ಹುಸಿಗೊಳಿಸಿ, ಅಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಕನಸುಗಳನ್ನು ಬಿತ್ತಿದರು.</p>.<p>ರೈತರ ಹಿತಕಾಯಲು ಬದ್ಧರಾಗಿರುವ ಶಾಸಕ ಜಿ. ಎಸ್.ಪಾಟೀಲರು ರಾಜಕೀಯ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಡಂಬಳ, ಹಿರೇವಡ್ಡಟ್ಟಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಷದ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ₹165 ಕೋಟಿ ಹಣಕಾಸು ನೆರವು ಒದಗಿಸಿ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಮಾಡಲು ಸರ್ಕಾರ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಈ ಭಾಗದ ಪ್ರಗತಿಪರ ರೈತರಲ್ಲಿ ಸಂತಸ ಇಮ್ಮಡಿಗೊಂಡಿದೆ.</p>.<p>ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಒತ್ತು ನೀಡಿರುವ ಶಾಸಕ ಜಿ. ಎಸ್. ಪಾಟೀಲರು ₹6.50 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಹಿರೇವಡ್ಡಟ್ಟಿ, ಮೇವುಂಡಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಮಂಜೂರಾತಿ ಒದಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಡಂಬಳ, ಹಿರೇವಡ್ಡಟ್ಟಿ, ಜಂತ್ಲಿಶಿರೂರ, ಡೋಣಿ, ಹಳ್ಳಿಕೇರಿ ಮತ್ತಿತ್ತರ ಕಡೆ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡನಿರ್ಮಾಣ, ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಡಂಬಳ ಗ್ರಾಮವನ್ನು ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಮಾಡುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ₹5 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಸುಂದರ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ, ಉದ್ಯಾನ ನಿರ್ಮಾಣ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಇನ್ನೂ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>‘ಸಿಂಗಟಾಲೂರ (ಹುಲಿಗುಡ್ಡ) ಏತನೀರಾವರಿ ಮೂಲಕ ಈ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಹಸಿರು ಹೊನ್ನು ತುಂಬಿದ ಜಿ.ಎಸ್.ಪಾಟೀಲರು ರೈತರ ಭರವಸೆಯ ನಾಯಕರಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವರ್ಷ ಡಂಬಳ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ₹165 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲು ಅನುದಾನ ಒದಗಿಸಿದ ಧೀಮಂತ ನಾಯಕ ಅವರು’ ಎಂದು ಡಂಬಳದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡ ಗೋಣಿ ಬಸಪ್ಪ ಕೋರ್ಲಹಳ್ಳಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260410-23-582039876</p>