ಸಿದ್ಧಲಿಂಗ ಶಿವಯೋಗಿಗಳು ವಿರಕ್ತಪೀಠಕ್ಕೆ ಕಳಸಪ್ರಾಯ

ಗದಗ: 'ತೋಂಟದ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗೇಶ್ವರರು ಬಸವಾದಿ ಪ್ರಮಥರ ವಚನ ಚಳವಳಿಗೆ ಪುನಶ್ಚೇತನ ನೀಡಿದ, ವಚನಕ್ರಾಂತಿಗೆ ಹೊಸ ಭಾಷ್ಯ ಬರೆದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಂತರು' ಎಂದು ಶರಣ ಶಿವನಗೌಡ ಗೌಡರ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಬಸವಕೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ಗದಗ ಜಿಲ್ಲಾ ಜಾಗತಿಕ ಲಿಂಗಾಯತ ಮಹಾಸಭಾದ ಸಂಯುಕ್ತ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಒಕ್ಕಲಗೇರಿಯ ಚಿಲ್ಲಾಳೇಶ್ವರ ಮಠದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮಾಸಿಕ ಶಿವಾನುಭವದಲ್ಲಿ 'ಎಡೆಯೂರು ಸಿದ್ಧಲಿಂಗೇಶ್ವರ'ರ ಕುರಿತು ಉಪನ್ಯಾಸ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>'ಗೋಸಲ ಚನ್ನಬಸವ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಗುರುಕುಲದಲ್ಲಿ ಅಧಾತ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣ, ಲೋಕಜ್ಞಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗೇಶ್ವರರು, ಗುರುಗಳ ಆದೇಶದಂತೆ ಲೋಕಸಂಚಾರ ಕೈಗೊಂಡರು. ಸಿದ್ಧಲಿಂಗೇಶ್ವರರು 701 ವಿರಕ್ತರನ್ನು ಜತೆಗೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಸಂಚರಿಸಿದರು. ಆಯಾ ಪ್ರದೇಶದ ಜಾಗೃತಿಗಾಗಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಸ್ವಾಮಿಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ನೆಲೆಯೂರಿಸಿದರು. ಹೀಗೆ ನಾಡಿನ- ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಲೋಕಕಲ್ಯಾಣ ಮಾಡಿದ ಅಪರೂಪದ ಶಿವಯೋಗಿಗಳು ಅವರು' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>'ವಿರಕ್ತಪೀಠಗಳಿಗೆ ಕಳಸಪ್ರಾಯರಾದ ತೋಂಟದ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗೇಶ್ವರರು ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಉಳಿವಿಗಾಗಿ 'ಷಟ್ಸ್ಥಲ ಜ್ಞಾನಸಾರಾಮೃತ' ಗ್ರಂಥ ರಚಿಸಿದರು. ಈ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸೇವೆಗೆ ಮರಿತೋಂಟದಾರ್ಯರು, ಬೋಳಬಸವಾರ್ಯರಂತಹ ನೂರಾರು ಶಿಷ್ಯ-ಪ್ರಶಿಷ್ಯರನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಿದರು. ಅದೇರೀತಿ ಈ ಪೀಠ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭುವಿನ ನೇರ ವಾರಸುದಾರರು 19ನೇ ಪೀಠಾಧಿಪತಿಗಳಾಗಿದ್ದ ತೋಂಟದ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗ ಸ್ವಾಮೀಜಿ. ಅವರು ಬಸವಾದಿ ಪ್ರಮಥರು ಹಾಗೂ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗ ಶಿವಯೋಗಿಗಳ ಆಶಯಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದರು' ಎಂದರು.</p>.<p>ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದ ಬಸವ ಕೇಂದ್ರದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶೇಖಣ್ಣ ಕವಳಿಕಾಯಿ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ಹಾಗೂ ಕಂದಾಚಾರಗಳ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳದೇ ಸ್ವಸ್ಥ ಸಮಾಜದ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಕೈಜೋಡಿಸಬೇಕು' ಎಂದರು.</p>.<p>ಶೇಖರಪ್ಪ ನೀಲಗುಂದ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದರು. ಶಾಂತಾ ವಚನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಹಾಡಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>