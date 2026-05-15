ಇಂಧನ ದರ ಏರಿಕೆ | ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಜನರಿಗೆ ನೀಡಿದ ಉಡುಗೊರೆ: ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್‌

ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಜನರಿಗೆ ನೀಡಿದ ಉಡುಗೊರೆ. ಅವರು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನೆರೆಹೊರೆಯ ದೇಶಗಳೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಈಗ ಇಂಧನ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಮಿತಿಗೊಳಿಸಬೇಕು, ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸಬಾರದು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.ಡಿ.ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್, ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ
ಜಾಗತಿಕ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಬೆಲೆಗಳು ಕುಸಿದಾಗ, ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರವು ಶತಕೋಟಿ ಲಾಭವನ್ನು ಜೇಬಿಗಿಳಿಸಿತು. 3 ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಬಿಕ್ಕಟಿನ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಅದರ ಹೊರೆಯನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಮೇಲೆ ಹೇರಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಈ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ನಿರ್ವಹಣೆ ತಂತ್ರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರನ್ನು ಆರ್ಥಿಕ ಆಘಾತಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲು ಅಲ್ಲ . ಬದಲಿಗೆ ಅದಾನಿಯನ್ನು ಕಾನೂನು ಕ್ರಮದಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲು ಮಾತ್ರಕೆ.ಸಿ. ವೇಣುಗೋಪಾಲ್. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ
Welcome to Amrit Kaal, mitron!— K C Venugopal (@kcvenugopalmp) May 15, 2026
When global crude oil prices plummeted, the Modi Government pocketed billions in profits, and now - 3 months after a completely predictable crisis - the public is being forced to absorb the pain.
This government’s crisis management is only to… https://t.co/ASmzQCMeda
ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷಗಳಿಂದ, ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಇತರ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟುಗಳು ಉದ್ಭವಿಸಿವೆ. ಆದರೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ನೇತೃತ್ವದ ಸರ್ಕಾರ ನಾಗರಿಕರನ್ನು ಆರ್ಥಿಕ ಆಘಾತಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಿದೆದಿಲೀಪ್ ಘೋಷ್ , ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ಸಚಿವ
ಮೊದಲು ಜನರ ಮತಗಳನ್ನು ಲೂಟಿ ಮಾಡಿದ ಬಿಜೆಪಿ ನೇತೃತ್ವದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ, ಈಗ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಗಾಯದ ಮೇಲೆ ಬರೆ ಎಳೆಯುತ್ತಿದೆಡೆರೆಕ್ ಓಬ್ರಿಯಾನ್, ಟಿಎಂಸಿ ನಾಯಕ
First they loot your vote, then they kick you where it hurts. Pathetically predictable. Diesel and petrol prices hiked.— Derek O'Brien | ডেরেক ও'ব্রায়েন (@derekobrienmp) May 15, 2026
Will Bengal Govt reduce VAT on petrol & diesel now that there’s a Delhi-controlled government which doesn’t have to worry about funds being blocked by Centre?
ಪ್ರಧಾನಿಯವರ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರರಾದ ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದ ಯುದ್ಧದಿಂದಾಗಿ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತೈಲ ಬೆಲೆಗಳು ಈಗ ಏರುತ್ತಿವೆ. ಸದ್ಯ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗಳು ಮುಗಿದಿರುವುದರಿಂದ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರವು ವಾಣಿಜ್ಯ ಎಲ್ಪಿಜಿ , ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಇದು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹಣದುಬ್ಬರಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದುಜೈರಾಮ್ ರಮೇಶ್, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಸಂವಹನ)
'महंगाई मैन' मोदी ने आज फिर जनता पर हंटर चलाया.— Congress (@INCIndia) May 15, 2026
• पेट्रोल और डीजल 3-3 रुपए महंगा कर दिया गया
• वहीं, CNG के दाम भी 2 रुपए बढ़ा दिए गए
चुनाव खत्म - मोदी की वसूली शुरू
ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕೇವಲ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಕಾರಣವಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ದೂರದೃಷ್ಟಿಯ ಕೊರತೆ ಮತ್ತು ಅಸಮರ್ಥತೆ ಕಾರಣ. ಇದಕ್ಕೆ ದೇಶದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರು ಬೆಲೆ ತೆರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ, ಎಐಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ
देश की जनता को ये समझना होगा कि इस समय International Fuel Crisis के साथ-साथ भारत में आर्थिक संकट की बड़ी वजह मोदी सरकार में Leadership Crisis, दूरदर्शी सोच का आभाव है और Incompetency कूट-कूट कर भरी है।— Mallikarjun Kharge (@kharge) May 15, 2026
ये Crisis Modi-Govt-Made crisis है। जिसका ख़ामियाज़ा देश की जनता को पेट्रोल,…
ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರದ ತಪ್ಪಿಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಬೆಲೆ ತೆರಬೇಕಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈಗ ₹3 ಏರಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಉಳಿದ ಹಣವನ್ನು ಕಂತುಗಳಲ್ಲಿ ವಸೂಲಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ, ಲೋಕಸಭೆ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ
गलती मोदी सरकार की,— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) May 15, 2026
कीमत जनता चुकाएगी।
₹3 का झटका आ चुका,
बाकी वसूली क़िस्तों में की जाएगी।
