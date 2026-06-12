ವಿದ್ಯುತ್ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಖಾಸಗೀಕರಣ ಬೇಡ: ಸಂಸದ ಗೋವಿಂದ ಕಾರಜೋಳ

<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು:</strong> ರಾಜ್ಯ ಸರಕಾರವು ವಿದ್ಯುತ್ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಖಾಸಗೀಕರಣಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಬಾರದು ಎಂದು ಮಾಜಿ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮತ್ತು ಸಂಸದ ಗೋವಿಂದ ಕಾರಜೋಳ ಅವರು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಸುದ್ದಿಗಾರರ ಜತೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಇದೀಗ ಕೆಇಆರ್ಸಿ ಮತ್ತು ಸರಕಾರ ಜೊತೆಗೂಡಿ ರೈತರಿಗೆ ಆತಂಕ ಸೃಷ್ಟಿ ಉಂಟು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಟಾಟಾ ಪವರ್ನಂತಹ ಖಾಸಗಿಯವರಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜಿನ ಅವಕಾಶ ಕೊಡುವ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ರೈತರು ಬಂಡಾಯ ಏಳುವ ಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p><p>ಖಾಸಗಿಯವರು ಲೈನ್ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಲೈನ್ ಸುಟ್ಟುಹೋದರೆ, ಟಿಸಿ ಸುಟ್ಟುಹೋದರೆ ಅವರು ಕೇಳಿದಷ್ಟು ಹಣ ಕಟ್ಟಿ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಖಾಸಗಿ ಕಂಪೆನಿಯವರು ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಸರಕಾರ ಇದೀಗ ಐಪಿ ಸೆಟ್ ಕನೆಕ್ಷನ್, ಟಿ.ಸಿ. ಅಳವಡಿಸಲು ₹2.5 ಲಕ್ಷದಿಂದ ₹3 ಲಕ್ಷವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ನಾಳೆ ಅವರು ₹4 ಲಕ್ಷದಿಂದ ₹5 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಕೇಳಬಹುದೆಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p><p>ಹಿಂದೆ ಬಿಜೆಪಿ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ 25 ಸಾವಿರ ತುಂಬಿ ಅರ್ಜಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ರೈತರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲದೇ, ಐಪಿ ಸೆಟ್ ಕನೆಕ್ಷನ್, ಟಿ.ಸಿ. ಅಳವಡಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷದಿಂದ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರಕಾರ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಒಬ್ಬ ರೈತ ಐಪಿ ಸೆಟ್ ಕನೆಕ್ಷನ್, ಟಿ.ಸಿ. ಅಳವಡಿಸಲು ₹2.5 ಲಕ್ಷದಿಂದ ₹3 ಲಕ್ಷವನ್ನು ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಪೆನಿಗೆ ಕಟ್ಟಬೇಕಿದೆ. ಇದರಿಂದ ರೈತಾಪಿ ವರ್ಗ ಸಾಕಷ್ಟು ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>