Gruha Jyothi Scheme: ಗೃಹ ಜ್ಯೋತಿ ಯೋಜನೆಗೆ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ?

ಇದಾದ ಬಳಿಕ ಆಧಾರ್ e - KYC ಕೇಳುತ್ತದೆ, OK ಮಾಡಿದರೆ ಹೊಸ ಪೇಜ್ ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ OK ಎಂದು ಟಿಕ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಇರುವ ಫೋನ್ ನಂಬರ್‌ಗೆ OTP( ಒಟಿಪಿ) ಸಂಖ್ಯೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಒಟಿಪಿ ಟೈಪ್‌ ಮಾಡಿ OK ಮಾಡಿದರೆ e - KYC‌ ಮುಗಿಯುತ್ತದೆ.