ಗುಂತಕಲ್‌–ವಾಡಿ 3, 4ನೇ ರೈಲು ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಒಪ್ಪಿಗೆ

<p><strong>ನವದೆಹಲಿ:</strong> ಗುಂತಕಲ್–ವಾಡಿ ನಡುವೆ 3 ಹಾಗೂ 4ನೇ ರೈಲು ಮಾರ್ಗ ನಿರ್ಮಾಣ ಸೇರಿದಂತೆ ಮೂರು ರೈಲ್ವೆ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಮಂಗಳವಾರ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದೆ. </p>.<p>ಮೂರು ಯೋಜನೆಗಳ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ₹23,437 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚ ಆಗಲಿದೆ. ಈ ಮಾರ್ಗಗಳ ಕಾಮಗಾರಿ 2030–31ರೊಳಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. ಈ ಮಾರ್ಗಗಳು ಕರ್ನಾಟಕ, ಆಂಧ್ರ, ತೆಲಂಗಾಣ, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ, ರಾಜಸ್ಥಾನ ಹಾಗೂ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶಗಳ 19 ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಮೂಲಕ ಹಾದು ಹೋಗಲಿವೆ. </p>.<p><strong>ಗುಜರಾತ್ಗೆ ಮತ್ತೆರಡು ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಯೋಜನೆಗಳು:</strong> ಇಂಡಿಯಾ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಮಿಷನ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆರಡು ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟೆರ್ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಸಂಪುಟ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ, ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಯೋಜನೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 12 ಆಗಲಿದೆ. ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳೆರಡು ಗುಜರಾತ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗಲಿವೆ. ₹3,963 ಕೋಟಿ ಹೂಡಿಕೆಯ ಈ ಯೋಜನೆಗಳಿಂದ 2,230 ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಲಿವೆ. </p>.