‘ದೇಶಕ್ಕೆ ಮೋದಿ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಕುಮಾರಣ್ಣ’

<p>ಗುರುಮಠಕಲ್: ‘ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಭಾವಿ ನಾಯಕರು ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮೋದಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವೇಗ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ದೇಶಕ್ಕೆ ಮೋದಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಕುಮಾರಣ್ಣ ಬೇಕು ಎನ್ನುವುದು ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬಯಕೆ’ ಎಂದು ಶಾಸಕ ಶರಣಗೌಡ ಕಂದಕೂರ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ಗುರುಮಠಕಲ್ ಶಾಸಕರ ಜನ ಸಂಪರ್ಕ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಜರುಗಿದ ಜೆಡಿಎಸ್ ಸೇರ್ಪಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>‘ಹತ್ತಿಕುಣಿ ಜಲಾಶಯದ ಕುರಿತು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಸೋಮಣ್ಣ ಅವರ ಬೆಂಬಲ ಮತ್ತು ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಅನುದಾನ ಲಭಿಸಿತು. ನಾನೂ ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಸದನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದೆ. ನಾನು ಪ್ರಶ್ನಿಸುವ ಮೊದಲು 5 ತಿಂಗಳಿಂದ ಯಾಕೆ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದನೆ ಸಿಗದೆ ನೆನೆಗುದಿಗೆ ಬಿದ್ದಿತ್ತು’ ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡರಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಯಾರ್ಯಾರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿದರು, ಯಾರು ಅಡ್ಡಿಯಾದರು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ನಾನು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸುವೆ. ಇಂದು ರಾಜ್ಯದ ಯಾವುದೇ ಮತಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋದರೂ ಗುರುಮಠಕಲ್ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನತೆಯು ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡುವಂತಾಗಿದೆ. ನಾನೇನು ಮಾಡುತ್ತಿರುವೆ ಎನ್ನುವುದು ಜನತೆಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ನಮ್ಮ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪಿಡಿಒಗಳು ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಇಒ ಮಾತು ಕೇಳಲ್ಲ. ಇಒ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸಿಇಒ ಮಾತು ಕೇಳಲ್ಲ. ಜನತೆಗೆ ನೀರು ಕುಡಿಸಲು ಈ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಬೋರ್ ಕೊರೆಸಲು ಅನುದಾನ ನೀಡುತ್ತಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು.</p>.<p>ಜಿಲ್ಲಾ ಜೆಡಿಎಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸುಭಾಶ್ಚಂದ್ರ ಕಟಕಟಿ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ನಮ್ಮ ನಾಯಕರ ಕುರಿತು ಕಮಿಷನ್ ಆರೋಪ ಮಾಡುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಸಿರೆಡ್ಡಿ ಅನಪುರ ಮೊದಲು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡುವುದು ಕಲಿಯಲಿ. ಸುಮ್ಮನೇ ಮಾತಾಡುವುದು ಬೇಡ. ನಿಮ್ಮ ಆರೋಪ ಸಾಬೀತು ಮಾಡಲು ನೀವೂ ಬನ್ನಿ, ನಾವೂ ಬರುತ್ತೇವೆ. ಬಹಿರಂಗ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸೋಣ. ನಿಮ್ಮ ನಾಯಕರು ಹೇಗೆ ಕೋಟ್ಯಧಿಪತಿಗಳಾದರು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಬಹಿರಂಗ ಪಡಿಸಬೇಕು’ ಎಂದು ಬಸರೆಡ್ಡಿ ಅನಪುರ ಅವರಿಗೆ ಸವಾಲೆಸೆದರು.</p>.<p>ಟೀಮ್ ಎಸ್ಎನ್ಕೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನರಸಪ್ಪ ಕವಡೆ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಇಂದು ಏಳು ಗ್ರಾಮಗಳ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡರು ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಿತರಾಗಿ ಜೆಡಿಎಸ್ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡರು ಬೇಕಾಬಿಟ್ಟಿ ಸುಳ್ಳು ಆರೋಪ ಮಾಡುವುದು ಬಿಡಲಿ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಯರಗೋಳ, ಹೋರುಂಚಾ, ಬದ್ದೇಪಲ್ಲಿ, ತುರುಕನದೊಡ್ಡಿ, ಹಿರೇನೂರು, ಸಾವೂರು ಮತ್ತು ಸೈದಾಪುರ ಗ್ರಾಮಗಳ ಮುಖಂಡರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ತೊರೆದು ಜೆಡಿಎಸ್ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡರು.</p>.<p>ಜಿಲ್ಲಾ ಜೆಡಿಎಸ್ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶರಣು ಆವಂಟಿ, ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರಕಾಶ ನಿರೇಟಿ, ಮುಖಂಡರಾದ ಅಜಯರೆಡ್ಡಿಗೌಡ ಯಲ್ಹೇರಿ, ಮಲ್ಲಣ್ಣಗೌಡ ಕೌಳೂರು, ಬಸಣ್ಣ ದೇವರಳ್ಳಿ, ಪಾಪಣ್ಣ ಮನ್ನೆ, ರವಿ ಗವಿನೋಳ, ರಾಮಣ್ಣ ಬಳಿಚಕ್ರ, ಭೀಮಶಪ್ಪ ಗುಡಿಸೆ, ಈಶ್ವರ ನಾಯಕ್, ವೆಂಕಟೇಶ ಸೈದಾಪುರ, ಗುರುನಾಥರೆಡ್ಡಿ, ಶರಣಯ್ಯಸ್ವಾಮಿ ಅರಕೇರಾ, ಚಂದ್ರುಗೌಡ, ಬಸವರಾಜ, ಜಯೇಂದ್ರ ಚವ್ಹಾಣ್, ಶರಣಪ್ಪ ಬಾಗಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260511-30-2056466243</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>