‘ಕೇಂದ್ರ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನವಿಲ್ಲ’

<p>ಹಾನಗಲ್: ಯುಪಿಎ ಸರ್ಕಾರದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಪುರಸ್ಕೃತ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಶೇ 80 ರಷ್ಟು ಅನುದಾನ ಭರಿಸಿದರೆ, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಕೇವಲ ಶೇ 20 ರಷ್ಟು ಅನುದಾನ ಭರಿಸಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೀಗ ಈ ಅನುಪಾತವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಕೇವಲ ಶೇ 20 ರಷ್ಟು ಅನುದಾನ ಭರಿಸಿ ಕೈ ತೊಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಇನ್ನುಳಿದ ಅನುದಾನವನ್ನು ರಾಜ್ಯದ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದೆ ಎಂದು ಶಾಸಕ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮಾನೆ ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹರನಗಿರಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ₹20 ಲಕ್ಷ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಸಿಸಿರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಭೂಮಿಪೂಜೆ ನೆರವೇರಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>2016 ರಿಂದಲೇ ರಾಜ್ಯದ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮಲತಾಯಿ ಧೋರಣೆ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತಿದೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಬಿಜೆಪಿ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗಲೂ ಅನ್ಯಾಯದ ವಿರುದ್ಧ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಲಿಲ್ಲ. ಇದೀಗ ಮಹಾತ್ಮಾ ಗಾಂಧಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತ್ರಿ ಯೋಜನೆಯ ಸ್ವರೂಪ ಬದಲಿಸಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿ, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳ ಅಧಿಕಾರ ಕಿತ್ತುಕೊಂಡರೂ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರು ಏನೂ ಆಗಿಯೇ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ವರ್ತಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p>ಮುಖಂಡರಾದ ಸುರೇಶ ಸಂತಣ್ಣನವರ, ಸುರೇಶ ತಳವಾರ, ತಿಪ್ಪಣ್ಣ ಸಂತಣ್ಣನವರ, ಸೋಮಪ್ಪ ಶಿಡ್ಲಾಪೂರ, ಬಸವರಾಜ ಶಿಡ್ಲಾಪೂರ, ಗೂಳನಗೌಡ ಮೇಲ್ಮನಿ, ವಿಠ್ಠಲ ಚವ್ಹಾಣ, ಅಶೋಕ ಸಂತಣ್ಣನವರ, ಅಂಜನಕುಮಾರ ಸಂತಣ್ಣನವರ, ದುಶ್ಯಂತ ಸಂತಣ್ಣನವರ, ಪ್ರಕಾಶ ಸಂತಣ್ಣನವರ, ಕಾಳಪ್ಪ ಬಡಿಗೇರ, ವೀರೇಂದ್ರ ಬಡಿಗೇರ, ಮಂಜುನಾಥ ಚವ್ಹಾಣ, ಪರಶುರಾಮ ಚವ್ಹಾಣ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260407-22-238840174</p>