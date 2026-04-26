ವೀರಶೈವ ಪಂಚಮಸಾಲಿ ಪೀಠದ ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳ ರಾಜೀನಾಮೆಗೆ ಆಗ್ರಹ

<p>ಹರಪನಹಳ್ಳಿ: ವೀರಶೈವ ಪಂಚಮಸಾಲಿ ಪೀಠದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಬಂದಿರುವ ಅವ್ಯವಹಾರಗಳ ಆರೋಪ ಇದೀಗ ಭಕ್ತರ ಆಕ್ರೋಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ವಚನಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರನ್ನು ಪೀಠದಿಂದ ಉಚ್ಚಾಟಿಸಿರುವ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಹಾಲಿ ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳು ಕೂಡಲೇ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಮಸಾಲಿ ಸಮಾಜದ ಮುಖಂಡರು ಒಕ್ಕೊರಲಿನಿಂದ ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.</p>.<p>ನಗರದ ಪ್ರವಾಸಿ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಸುದ್ದಿಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡ ಶಶಿಧರ ಪೂಜಾರ, ‘ಸಮಾಜದ ಶ್ರಮದ ಪ್ರತೀಕವಾದ ಮಠವು ಪಾರದರ್ಶಕಆಗಿರಬೇಕು. ಮಠದ ಎಲ್ಲಾ ಹಣಕಾಸು ವ್ಯವಹಾರಗಳು, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಗೂ ದೇಣಿಗೆ ನೀಡಿದವರ ಪೂರ್ಣ ವಿವರಗಳನ್ನು ಕೂಡಲೇ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಬೇಕು. ಮಠದ ಆಸ್ತಿಗಳು ಕೆಲವು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿರುವುದು ಗಂಭೀರ ವಿಚಾರವಾಗಿದ್ದು, ಕೂಡಲೇ ಮಠದ ಹೆಸರಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಬೇಕು’ ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.</p>.<p>ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ನಂದಿಹಳ್ಳಿ ಹಾಲಪ್ಪ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಬೈಲಾ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರತಿ ಐದು ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಬದಲಾಗಬೇಕು. ಆದರೆ ಹಾಲಿ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಬೈಲಾ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಿದ್ದು, ಕೂಡಲೇ ಲೆಕ್ಕ ಒಪ್ಪಿಸಿ ಕೆಳಗಿಳಿಯಬೇಕು. ಮಠದ ಪಾವಿತ್ರ್ಯ ಕಾಪಾಡಲು ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲಾ ಭಾಗಗಳ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿರುವ ಹೊಸ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯನ್ನು ಶೀಘ್ರವೇ ರಚಿಸಲಾಗುವುದು. ಧಾರ್ಮಿಕ ನಿಯಮಗಳಂತೆ ಪಂಚಮಸಾಲಿ ಪೀಠದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರನ್ನು ಪದಚ್ಯುತಿಗೊಳಿಸುವ ಅಧಿಕಾರ ಟ್ರಸ್ಟ್ಗೆ ಇಲ್ಲ’ ಎಂಬ ವಿಚಾರವನ್ನೂ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p>ಪುರಸಭೆ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಪ್ರಭಾ ಅಜ್ಜಣ್ಣ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯ ತೆಲಿಗಿ ಈಶಣ್ಣ, ಪಂಚಮಸಾಲಿ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಾಬಣ್ಣ, ಎಚ್.ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ, ಅಡವಿಹಳ್ಳಿ ಬಸವರಾಜ್, ಪ್ರಭು, ವಕೀಲ ಅಜ್ಜಪ್ಪ, ಶ್ಯಾನಬೋಗ ಸುರೇಶ್, ಓಂಕಾರಗೌಡ, ಬಾವಿಹಳ್ಳಿ ಬಸವರಾಜ್, ಮಲ್ಲಪ್ಪ, ಕರಿಬಸವರಾಜ್ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260426-25-590808620</p>