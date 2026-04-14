ವಚನಾನಂದ ಶ್ರೀ ಪದಚ್ಯುತ: ಪಂಚಮಸಾಲಿ ಪೀಠದ ಪ್ರವೇಶ ದ್ವಾರದ ಬಳಿ ‘ಹೈಡ್ರಾಮಾ’

ಹರಿಹರ: ವೀರಶೈವ ಲಿಂಗಾಯತ ಪಂಚಮಸಾಲಿ ಪೀಠದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಗದ್ದಲ– ಗಲಾಟೆ ನಡೆಯಿತು. ಪೀಠಾಧಿಪತಿ ವಚನಾನಂದ ಶ್ರೀಗಳನ್ನು ಪದಚ್ಯುತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ತಿಳಿಯುತ್ತಲೇ ಅವರ ಬೆಂಬಲಿಗರು ಮಠದ ಗೇಟ್ನ ಬಳಿ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

ಗುರು ನಿವಾಸದಿಂದ ಹೊರಬಂದ ವಚನಾನಂದ ಶ್ರೀಗಳು ತಮ್ಮ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಪೀಠದ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರವೇಶ ದ್ವಾರದ ಬಳಿ ಆಗಮಿಸಿದರು. ಈ ವೇಳೆ 'ಗೇಟ್ ತೆರೆದು ಹೊರಗೆ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಒಳಗೆ ಬರಲು ಬಿಡಿ' ಎಂದು ಪೊಲೀಸರನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.

'ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಿಷೇಧಾಜ್ಞೆ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಅಧಿಕ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಜನ ಸೇರಲು ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹಾಗೂ ಪೊಲೀಸರ ನಡುವೆ ತೀವ್ರ ಮಾತಿನ ಚಕಮಕಿ ನಡೆಯಿತು.

ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಬೆಂಬಲಿಗರು ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸರ ನಡುವೆ ನೂಕಾಟ ಕಂಡುಬಂತು. ಕೆಲವರು ಬಲವಂತವಾಗಿ ಗೇಟ್ ತಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದಾಗ ವಚನಾನಂದ ಶ್ರೀಗಳ ಕೈಬೆರಳಿಗೆ ಗಾಯವಾಯಿತು. ಈ ಸಂಘರ್ಷದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರಿಗೂ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಗಾಯಗಳಾಗಿದ್ದು, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆದರು.

ವಚನಾನಂದ ಶ್ರೀಗಳ ಪದಚ್ಯುತಿಗೆ ಟ್ರಸ್ಟ್ ನೀಡಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳು ಹೀಗಿವೆ:

'ಶ್ರೀಗಳ ಆಚಾರ-ವಿಚಾರ, ನಡೆ-ನುಡಿಗಳು ಪೀಠದ ಪಾವಿತ್ರ್ಯತೆಗೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಶ್ರೀಗಳು ಸಮುದಾಯದ ಗೌರವಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಭಕ್ತರಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲ ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಒಡೆದು ಆಳುವ ದ್ವೇಷಪೂರಿತ ನೀತಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀಗಳ ನಡವಳಿಕೆಯಲ್ಲಿನ ದೋಷಗಳನ್ನು ಈ ಹಿಂದಿನ ಹಲವು ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಿ, ತಿದ್ದಿಕೊಳ್ಳಲು ಸೂಚಿಸಿದ್ದರೂ ಅವರು ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಟ್ರಸ್ಟ್ ದೂರಿದೆ.

'ತಾವು ಕುಳಿತಿರುವ ಧರ್ಮಪೀಠದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಅರಿಯದೆ, ಸಮಾಜದ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಗಾಳಿಗೆ ತೂರಿ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಐಶಾರಾಮಿ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಣವನ್ನು ಸಮಾಜದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಬಳಸದೆ, ಆ ಬಗ್ಗೆ ಸರಿಯಾದ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡದೆ ಗೌಪ್ಯವಾಗಿಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀಗಳ ದುರಾಲೋಚನೆಗಳು ಸಮುದಾಯದ ಧಾರ್ಮಿಕ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ನೆಲೆಗಟ್ಟನ್ನು ಬುಡಮೇಲು ಮಾಡುವಂತಿದ್ದು, ಪೀಠದ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೇ ಸಂಕಷ್ಟ ತಂದೊಡ್ಡಿವೆ' ಎಂದು ದೂರಲಾಗಿದೆ.

ಶ್ರೀಗಳನ್ನು ಪೀಠದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಸಲು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಗಳಿಲ್ಲವೆಂದು ಬಹುಮತದೊಂದಿಗೆ ಪದಚ್ಯುತಗೊಳಿಸುವ ತೀರ್ಮಾನ ಕೈಗೊಂಡಿರುವುದಾಗಿ ಸಭೆಯ ನಂತರ ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ನಡಾವಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ.

'ಲೆಕ್ಕ ಕೊಡಿ' ಪ್ರತಿಭಟನೆ

ಮಠದ ಒಳಗಡೆ ಸೋಮವಾರ ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳ ಸಭೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಹೊರಗಡೆ ವಚನಾನಂದ ಶ್ರೀಗಳ ಬೆಂಬಲಿಗರು 'ಲೆಕ್ಕ ಕೊಡಿ' ಎಂದು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು.

ಈ ವೇಳೆ ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿದರು. ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳು ವಾಹನದಲ್ಲಿ ತೆರಳುವಾಗ ಪ್ರತಿಭಟನಕಾರರು ಚಪ್ಪಲಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಬೆಂಬಲಿಗರನ್ನು ಮಠದ ಒಳಗಡೆ ಬಿಡುವ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ವಚನಾನಂದ ಶ್ರೀ ಹಾಗೂ ಪೊಲೀಸರ ಮಧ್ಯೆಯೂ ವಾಗ್ವಾದ ನಡೆಯಿತು.

ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರಾದ ಎಚ್.ಎಸ್. ಶಿವಶಂಕರ್, ಅರುಣ್ ಪೂಜಾರ್, ಸೋಮಣ್ಣ ಬೇವಿನಮರದ, ಮುಖಂಡ ಬಿ.ಜಿ. ಅಜಯಕುಮಾರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್