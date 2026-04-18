ಪಂಚಮಸಾಲಿ ಗುರುಪೀಠದ ವಸತಿ ನಿಲಯದಲ್ಲಿದ್ದ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ದೌರ್ಜನ್ಯ: CWC ಪರಿಶೀಲನೆ

ಹರಿಹರ: ಪಂಚಮಸಾಲಿ ಗುರುಪೀಠದ ವಸತಿ ನಿಲಯದಲ್ಲಿದ್ದ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ವಚನಾನಂದ ಶ್ರೀ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಎಸಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಆರೋಪ ಕುರಿತು ಜಿಲ್ಲಾ ಮಕ್ಕಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಮಿತಿ (ಸಿಡಬ್ಲ್ಯೂಸಿ) ಸದಸ್ಯರು ಶುಕ್ರವಾರ ಗುರುಪೀಠಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದರು.

ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮಠಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಕ್ಕಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಮಂಜುಳಾ ಮಹೇಶ್ ಹಾಗೂ ಮೂವರು ಸದಸ್ಯರ ನಿಯೋಗ, ಆರೋಪದ ಕುರಿತು ಶ್ರೀಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದರು. ಮಕ್ಕಳು ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಕೊಠಡಿ, ಗುರು ನಿವಾಸ, ಭೋಜನಾಲಯ ಮತ್ತಿತರ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ತೆರಳಿದ ನಿಯೋಗ ಸಮಗ್ರ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿತು.

'ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹೊಡೀತಾರೆ, ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ನಿಂದಿಸುತ್ತಾರೆ, ಹುಷಾರಿಲ್ಲದಾಗ ಔಷಧಿ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಮಕ್ಕಳು ಸಮಿತಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ವಚನಾನಂದ ಶ್ರೀ ಸೇರಿದಂತೆ ಮಠದಲ್ಲಿರುವ ಇತರರ ಹೇಳಿಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದು, ವರದಿಯನ್ನು ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಕಳಿಸಿ ಅವರ ಸೂಚನೆಯಂತೆ ದೂರು ದಾಖಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಗುವುದು' ಎಂದು ಮಂಜುಳಾ ಮಹೇಶ್ ಸುದ್ದಿಗಾರರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಕಾಲವೇ ಉತ್ತರಿಸಲಿದೆ: 'ಆಗಿದ್ದೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯದಕ್ಕೆ, ಆಗುತ್ತಿರುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದಕ್ಕೆ, ಮುಂದಾಗುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದಕ್ಕಾಗಿ' ಎಂದು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾಗಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲೇ ಉಲ್ಲೇಖವಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ, 'ಬಾರದು ಬಪ್ಪದು, ಬಪ್ಪದು ತಪ್ಪದು' ಎಂದು ಬಸವಣ್ಣ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಮ್ಮ ಮೇಲಿರುವ ಆರೋಪದ ಕುರಿತು ಶ್ರೀಗಳು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದರು.

'ನಾವು ದೇವರಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ, ಸಾಧಕರು. ದೇವರ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವವರು. ಇದು ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಅಧರ್ಮದ ನಡುವಿನ ಯುದ್ಧ. ಜಿಲ್ಲಾ ಮಕ್ಕಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಮಿತಿಯವರು ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಕಾಲವೇ ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಉತ್ತರಿಸಲಿದೆ' ಎಂದರು.

'ಹರಿಹರದ ಪೀಠಕ್ಕೆ ಕೂಡಲಸಂಗಮ ಪಂಚಮಸಾಲಿ ಪೀಠದ ಶ್ರೀಗಳನ್ನು ಕರೆಯಿಸಬೇಕೆಂಬ ಕೂಗು ಭಕ್ತರಿಂದ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ?' ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ಅವರು, 'ಮಠಾಧೀಶರೆಲ್ಲಾ ಒಂದೇ. ನಾನು ಸನ್ಯಾಸ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ನಂತರ ಕೂಡಲಸಂಗಮ ಗುರುಪೀಠದ ಬಸವ ಜಯಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಸನ್ಯಾಸ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದರು.