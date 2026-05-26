ಪೋಕ್ಸೊ ಪ್ರಕರಣ: ವಚನಾನಂದ ಶ್ರೀ ವಿಚಾರಣೆ ಮುಂದೂಡಿಕೆ

ಹರಿಹರ: ಇಲ್ಲಿನ ವೀರಶೈವ ಲಿಂಗಾಯತ ಪಂಚಮಸಾಲಿ ಗುರುಪೀಠದ ಪದಚ್ಯುತ ಪೀಠಾಧ್ಯಕ್ಷ ವಚನಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ವಿರುದ್ಧ ದಾಖಲಾಗಿರುವ ಪೋಕ್ಸೊ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಸೋಮವಾರ ನಡೆಯಬೇಕಿದ್ದ ಶ್ರೀಗಳ ವಿಚಾರಣೆ ಮುಂದೂಡಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಬೇರೆ ಪ್ರಕರಣ ಸಂಬಂಧ ತಾವು ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಹೊರ ಇರುವ ಕಾರಣ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗುವುದು ಬೇಡ, ಅಲ್ಲದೇ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಕರೆಯಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಶ್ರೀಗಳಿಗೆ ಸೋಮವಾರ ನೀಡಿರುವ ನೋಟಿಸ್ನಲ್ಲಿ ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿರುವ ಸರ್ಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಸುರೇಶ್ ಸಗರಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'ಈಗಾಗಲೇ ಮೇ 14 ಮತ್ತು ಮೇ 18ರಂದು ಎರಡು ಬಾರಿ ಶ್ರೀಗಳನ್ನು ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಮತ್ತೆ ಮೇ 25ಕ್ಕೆ 3ನೇ ಬಾರಿ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಕರೆಯುತ್ತಿರುವುದರ ಹಿಂದೆ ರಾಜಕೀಯ ಒತ್ತಡಗಳಿರಬಹುದು' ಎಂದು ಶ್ರೀಗಳ ಪರ ವಕೀಲರು ಈಚೆಗೆ ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ಪೊಲೀಸರು ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ದಿಢೀರ್ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿರುವುದರಿಂದ, 3ನೇ ಬಾರಿ ಠಾಣೆಗೆ ಬರಬೇಕಿದ್ದ ಶ್ರೀಗಳಿಗೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ರಿಲೀಫ್ ಸಿಕ್ಕಂತಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ, ಶ್ರೀಗಳ ಜಾಮೀನು ರದ್ದು ಕೋರಿ ಪೊಲೀಸರು ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಅರ್ಜಿಯ ವಿಚಾರಣೆಯು ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಮೇ 27ರಂದು ನಡೆಯಲಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>