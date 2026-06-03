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Homenewskarnataka news

ಕೆಪಿಸಿಸಿಗೆ ಬಿ.ಕೆ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಸಾರಥ್ಯ: ಈಡಿಗ ನಾಯಕನಿಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮಣೆ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 3 ಜೂನ್ 2026, 15:24 IST
Last Updated : 3 ಜೂನ್ 2026, 15:24 IST
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