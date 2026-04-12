ಹರಿಹರ ಪಂಚಮಸಾಲಿ ಮಠದ ಆಸ್ತಿ ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಂಡ ಬೇವಿನಮರದ; ಸೋಮಶೇಖರ ಕೋತಂಬ್ರಿಆರೋಪ

ಹಾವೇರಿ: 'ಗಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೂ ಆಗಿರುವ ಮಾಜಿ ಎಂಎಲ್ಸಿ ಸೋಮಣ್ಣ ಬೇವಿನಮರದ ಅವರು, ಹರಿಹರ ಪಂಚಮಸಾಲಿ ಪೀಠಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಶಿಗ್ಗಾವಿಯಲ್ಲಿರುವ ನಾಲ್ಕೈದು ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಎರಡು ಎಕರೆ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಹೆಸರಿಗೆ ನೋದಾಯಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಸಮಾಜದ ಮುಖಂಡ ಸೋಮಶೇಖರ ಕೋತಂಬ್ರಿ ಆರೋಪಿಸಿದರು.

ನಗರದಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, 'ಮಠ ಹಾಗೂ ಸಮಾಜದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ನೀಡಿದ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಅನುಮಾನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಸೋಮಣ್ಣ ಬೇವಿನಮರದ ಅವರು ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಕೂಡಲೇ ಮಠಕ್ಕೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.

ಹರಿಹರ ಪೀಠದ ಧರ್ಮದರ್ಶಿ ಪಿ.ಡಿ. ಶಿರೂರ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಪೀಠದ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಗೂ ಆಸ್ತಿ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಸಮಾಜದ ಜನರಲ್ಲಿ ನಿರಾಸೆ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ತಪ್ಪು ತಿಳಿವಳಿಕೆಯಿಂದ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕ ಕೊಡಿ ಚಳವಳಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಇದು ಸಮಾಜದ ವಿಷಯ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಚರ್ಚಿಸಿ ಬಗೆಹರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಹಿರಂಗ ಹೋರಾಟ ಮಾಡುವುದು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಳಿತಲ್ಲ' ಎಂದರು.

'2008ರಿಂದ ನಾನು ಧರ್ಮದರ್ಶಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಮಠದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯು ಅನೇಕ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದೆ. ಸಮುದಾಯ ತಲೆ ಎತ್ತಿ ನಿಲ್ಲುವಂಥ ಮಠವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ. ಈಗ ರಾಜಕೀಯ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶದಿಂದ ಗೊಂದಲ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ' ಎಂದು ದೂರಿದರು.

'ಯಾವುದೇ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಪರ–ವಿರೋಧ ಚರ್ಚೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಚರ್ಚಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಸಮಾಜದ ನಾಯಕರು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನಾ ವರದಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಾ. 23ರಂದು ಹರಿಹರದ ಪೀಠದಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕ ಕೊಡಲು ಸಭೆ ಕರೆಯಲಾಗಿತ್ತು. ಉಪ ಚುನಾವಣೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಭೆ ಮಂದೂಡಲಾಯಿತು. ಲೆಕ್ಕ ಕೇಳುವವರು ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದರೂ ಬರಬಹುದು. ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಕೊಡಿಸುತ್ತೇವೆ' ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

ರಾಜ್ಯ ವೀರಶೈವ ಲಿಂಗಾಯತ ಪಂಚಮಸಾಲಿ ಸಂಘದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಶಂಕರ ಬೀಸರಹಳ್ಳಿ, ಮುಖಂಡರಾದ ದಾನೇಶಪ್ಪ ಕೆಂಗೊಂಡ, ಸದಾನಂದ ಹಾದಿಮನಿ, ಕೆ.ಎ. ವಿಜಾಪುರ, ಸೋಮಶೇಖರ ಎಣ್ಣಿ, ಹೊಳಿಯಪ್ಪ ಸೂರದ, ಈಶ್ವರಗೌಡ ಪಾಟೀಲ, ಬಸವರಾಜ ಹಾವಕ್ಕನವರ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿದ್ದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260412-22-1657694101