ಭಾನುವಾರ, 14 ಜೂನ್ 2026
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Homenewskarnataka news

ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಅಶೋಕ ಕುಬೇರನ ಪುತ್ರನೇ?: ಶಾಸಕ ಎಚ್.ಸಿ. ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಕಿಡಿ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 14 ಜೂನ್ 2026, 16:03 IST
Last Updated : 14 ಜೂನ್ 2026, 16:03 IST
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Karnataka politicsR Ashoka
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