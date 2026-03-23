ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಕಾಮಗಾರಿ| ಆಯ್ದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಬಿಲ್ ಪಾವತಿ: ರೇವಣ್ಣ ಕಿಡಿ

ಬೆಂಗಳೂರು: ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಕಾಮಗಾರಿಯಲ್ಲಿ ಆಯ್ದ ದೊಡ್ಡ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಬಿಲ್ ಪಾವತಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸಣ್ಣ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಬಿಲ್ಪಾವತಿ ಆಗಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಅವರು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಸ್ಥಿತಿ ಉದ್ಭವಿಸಿದೆ ಎಂದು ಜೆಡಿಎಸ್ನ ಎಚ್.ಡಿ.ರೇವಣ್ಣ ಹೇಳಿದರು.

ಬಜೆಟ್ ಮೇಲಿನ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, 'ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮತ್ತು ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರು ಸಣ್ಣ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿ ಬಿಲ್ ಪಾವತಿಸಬೇಕು' ಎಂದರು.

ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ₹900 ಕೋಟಿ ಇಟ್ಟರೆ ಹತ್ತು ವರ್ಷ ಆದರೂ ಯೋಜನೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ₹5,000 ಕೋಟಿ ಇಟ್ಟು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.

ಪಾಪದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಲ್ಲ:

'ದೇವೇಗೌಡರ ಕುಟುಂಬ ಯಾವುದೇ ಪಾಪದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಈ ಕುಟುಂಬದ ವಿರುದ್ಧ ಸಂಚು ರೂಪಿಸಲಾಯಿತು. 2028ರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ ಏನೆಂದು ತೋರಿಸುತ್ತೇವೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

'ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ರಾಜಕೀಯ ದ್ವೇಷ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳನ್ನು ದಮನ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಆಡಳಿತ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ನೀವೇ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ' ಎಂದು ರೇವಣ್ಣ ಕಿಡಿಕಾರಿದರು.

'ಹೇಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ರೇವಣ್ಣನನ್ನು ಮುಗಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆದಿದೆ. ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ 10 ಕೇಸ್ ಹಾಕಲಿ, ಅದನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಸಿದ್ಧನಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನನ್ನು ಮುಗಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಮುಗಿಸಿದರೆ ಜನರೇ ಮುಗಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.