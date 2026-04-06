'ಬಾಗಲಕೋಟೆ': 'ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಚುನಾವಣೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಹಾಗೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ದೀರಿ? ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಎಂಬುದನ್ನು ಹೇಳಿ' ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಎಚ್.ಡಿ. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಭಾನುವಾರ ಇಲ್ಲಿ ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.

ಸುದ್ದಿಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, 'ರಾಜ್ಯದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬಿಡಿ. ರಾಜಕೀಯ ಮರುಜನ್ಮ ನೀಡಿದ ಬಾದಾಮಿ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ದತ್ತು ಪಡೆದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ತಿಳಿಸಲಿ' ಎಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಸವಾಲು ಹಾಕಿದರು.

'ನೀವು (ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ) ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿ ಮುಂದುವರಿಯುವುದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಷದವರಿಗೇ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವಾಗಿದೆ. ಮೊದಲು ಅವರಿಗೆ ಔಷಧ ಕೊಡಿಸಿ' ಎಂದು ಸಲಹೆ ಮಾಡಿದರು.

'ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ 8 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಯುಕೆಪಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಹಣ ನೀಡಿದ್ದೀರಿ? ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ₹3 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ತೆಗೆದಿರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸಾಲುತ್ತದೆ? ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದರು.