ಶನಿವಾರ, 20 ಜೂನ್ 2026
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Homenewskarnataka news

ಬೇರೆ ಪ‍ಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದಾದರೆ ಈಗಲೇ ಹೋಗಿ: ಶಾಸಕರಿಗೆ ಎಚ್‌ಡಿಕೆ ತಾಕೀತು

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 20 ಜೂನ್ 2026, 14:42 IST
Last Updated : 20 ಜೂನ್ 2026, 14:42 IST
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ಅಡ್ಡ ಮತದಾನದ ವಿಷಯ ಇರಿಸಿಕೊಂಡು ಬಿಜೆಪಿ–ಜೆಡಿಎಸ್‌ ಮೈತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಬಿರುಕು ಮೂಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. 2028ರ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು ಮೈತ್ರಿ ಮೂಲಕವೇ ಎದುರಿಸಲಿದ್ದೇವೆ.
– ಎಚ್‌.ಡಿ.ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ, ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ
JDSH D Kumaraswamy

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