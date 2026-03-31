ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿರ್ವಹಣೆಯೇ ದೈವ ಸೇವೆ

ಹೆತ್ತೂರು: 'ರಾಜಕಾರಣಿ ತನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವುದೇ ದೇವರ ಸೇವೆ' ಎಂದು ಕೇಂದ್ರದ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಡಿ.ವಿ. ಸದಾನಂದಗೌಡ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಸಮೀಪದ ವನಗೂರಿನ ಸಬ್ಬಮ್ಮ ದೇವಿ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಅವರು ಭಾನುವಾರ ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತರಾಗಿ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, 'ಸುಳ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸಣ್ಣ ಗ್ರಾಮವಾದ ಮಂಡೆಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಬಂದು ಪಕ್ಷದ ಸಂಘಟನೆಯ ಮೂಲಕ ದೆಹಲಿ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದ್ದೇನೆ. ಒಂದು ವರ್ಷ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದರೂ, ಅರೆಭಾಷೆ ಅಕಾಡೆಮಿ ಸೇರಿ ಹಲವು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ದೈವ ಕೃಪೆಯೇ' ಎಂದರು.</p>.<p>'ಸಬ್ಬಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಮೂಲದೈವ. ಸಾವಿರಾರು ಜನರಿಂದ ಸಿಗುವ ಪ್ರಶಂಸೆಗೆ ಮೀರಿ ದೇವರು ನೀಡುವ 'ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್' ಮುಖ್ಯ. ದೈವವು ರಿಮೋಟ್ನಂತೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದೇ ಜೀವನದ ವಾಸ್ತವ' ಎಂದರು.</p>.<p>'ಒಕ್ಕಲಿಗ ಸಮಾಜದವನಾದರೂ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜಗಳನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಎಲ್ಲರ ಸಹಕಾರದಿಂದ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಮುಂದೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಬಿ.ಎಸ್.ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ, ಬಿ.ಬಿ. ಶಿವಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಡಾ. ವಿ.ಎಸ್. ಆಚಾರ್ಯ ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದಲೇ ನಾನು ಬೆಳೆದೆ' ಎಂದು ಸ್ಮರಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಸಿಮೆಂಟ್ ಮಂಜು ಅವರ ಹೆಸರಿನಂತೆ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಸಿಮೆಂಟ್ ರೀತಿ ಒಂದಾಗಿಸುವ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಯೋಗ ಮತ್ತು ಸಮಯ ಮುಖ್ಯ. ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೂ ಕಾಲವೇ ಉತ್ತರ ನೀಡುತ್ತದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಡಿ.ವಿ. ಸದಾನಂದಗೌಡರ ಪತ್ನಿ ಡಾಟಿ, ಶಾಸಕ ಸಿಮೆಂಟ್ ಮಂಜು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260331-36-172693794