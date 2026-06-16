ಮಂಗಳವಾರ, 16 ಜೂನ್ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homenewskarnataka news

ನಿರೀಕ್ಷಣಾ ಜಾಮೀನು ರದ್ದು ಕೋರಿದ ಅರ್ಜಿ: ವಚನಾನನಂದ ಶ್ರೀಗೆ ನೋಟಿಸ್‌

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 16 ಜೂನ್ 2026, 15:36 IST
Last Updated : 16 ಜೂನ್ 2026, 15:36 IST
ADVERTISEMENT
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸೆಷನ್ಸ್‌ ಕೋರ್ಟ್‌ ನಡೆ ಆಘಾತಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ವಚನಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಪವರ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದೆ. ಪೋಕ್ಸೊ ಹಾಗೂ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಕೂಡದು. ಇಂತಹ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷಣಾ ಜಾಮೀ‌ನು ಪ್ರಶ್ನೆಯೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.
ನ್ಯಾ.ಎಂ.ನಾಗಪ್ರಸನ್ನ
High Court of KarnatakaPOCSOVachananada Swamiji

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT