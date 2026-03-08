ತಾಯಿ–ಮಗನ ಕೊಲೆ ಆರೋಪ: ಸಿಐಡಿ ತನಿಖೆಗೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್‌ ಆದೇಶ

<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು:</strong> ‘ನನ್ನ ತಾಯಿ ಹಾಗೂ ತಮ್ಮನ ಕೊಲೆಯನ್ನು ಮರು ತನಿಖೆಗೆ ವಹಿಸಬೇಕು’ ಎಂದು ಕೋರಿದ್ದ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರ ಮನವಿಗೆ ಓಗೊಟ್ಟಿರುವ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಸಿಐಡಿ ತನಿಖೆಗೆ ವಹಿಸಿ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.</p><p>ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಗಿರಿನಗರದ ಎಸ್.ಕೆ.ಲಕ್ಷ್ಮಿ (33) ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ರಿಟ್ ಅರ್ಜಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಎಂ.ನಾಗಪ್ರಸನ್ನ ಅವರಿದ್ದ ಏಕಸದಸ್ಯ ನ್ಯಾಯಪೀಠ, ‘ಅರ್ಜಿದಾರರ ತಾಯಿ ಹಾಗೂ ತಮ್ಮನ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣರಾದವರನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಬೇಕಾದರೆ, ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಮೊದಲಿನಿಂದ ತನಿಖೆ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ನ್ಯಾಯ ದೊರಕಲಿದೆ’ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ.</p><p>‘ಸತ್ಯಾನ್ವೇಷಣೆಯ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಬೇಕಿದ್ದ ತನಿಖೆ ಅಥವಾ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾರ್ಗ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೇ ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ತಾಯಿ ಹಾಗೂ ಮಗನ ಸಾವಿನಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ ಎನ್ನಲಾದ ಅನ್ಯಾಯವನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಸೂಕ್ತವಾದ ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಗತ್ಯವಿದೆ’ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಪೀಠ ಹೇಳಿದೆ.</p><p>ಪ್ರಕರಣದ ಪುನರ್ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಸಿಐಡಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿ ಆದೇಶಿಸಿರುವ ನ್ಯಾಯಪೀಠ, ‘ಈ ಆದೇಶ ಹೊರಬಿದ್ದ ಆರು ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿರುವ ಅಜಾಗರೂಕತೆಯ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿರಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆಯನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಬೇಕು’ ಎಂದು ಸಿಐಡಿಗೆ ತಾಕೀತು ಮಾಡಿದೆ. ಅರ್ಜಿದಾರರ ಪರ ಹಿರಿಯ ವಕೀಲ ಸಿ.ಎಚ್.ಹನುಮಂತರಾಯ ವಕಾಲತ್ತು ವಹಿಸಿದ್ದರು.</p><p><strong>ಪ್ರಕರಣವೇನು?:</strong> </p><p>‘ಕುಶಾಲನಗರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ ಸರಹದ್ದಿನ ಶಿರಂಗಾಲ ಗ್ರಾಮದ ಪೇಟೆ ಬೀದಿ ಕಾಲೋನಿಯ ನಿವಾಸಿ ಅಕ್ಕಮ್ಮ ಅವರು 2018ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ 12ರಂದು ರಾತ್ರಿ 8.30ರ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡಿ ಗಲೀಜು ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನೆರೆಮನೆಯ ಕುಬೇರ, ಆಶಾ, ರೇಷ್ಮಾ ಮತ್ತು ಎಸ್.ಆರ್.ನಾಗೇಶ ಅವರು ಕಲ್ಲು ಮತ್ತು ಕುಡುಗೋಲಿನಿಂದ ಹೊಡೆದು ಸಾಯಿಸಿರುತ್ತಾರೆ’ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ಮೃತ ಅಕ್ಕಮ್ಮಳ ಪುತ್ರ ಎಸ್.ಕೆ.ರಘು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದರು. ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿದ್ದ ಕುಶಾಲನಗರ ಪೊಲೀಸರು ಮೂವರೂ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದರು.</p><p>ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ‘ಆರೋಪಿ ನಾಗರಾಜ್ ಸಹೋದರ ಕುಬೇರ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಅಕ್ಕಮ್ಮ ಅವರ ಕೊಲೆಯನ್ನು ಸ್ವತಃ ಆಕೆಯ ಮಗ ಮತ್ತು ದೂರುದಾರನೂ ಆದ ರಘು ಮಾಡಿರುವುದು’ ಎಂದು ವಿಡಿಯೋ ಒಂದರ ಸಮೇತ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದರು. ಈ ದೂರನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಕುಶಾಲನಗರ ಪೊಲೀಸರು ರಘು ಅವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ ಉಳಿದ ಮೂವರು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ತನಿಖೆಯಿಂದ ಕೈಬಿಟ್ಟು, ರಘು ವಿರುದ್ಧ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ದೋಷಾರೋಪ ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು.</p><p>ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದ ರಘು ಹೈಕೋರ್ಟ್ನಿಂದ ಜಾಮೀನು ಪಡೆದು ಹೊರಬಂದ ನಂತರ 2021ರ ಫೆಬ್ರುವರಿ 22ರಂದು ಶಿರಂಗಾಲ ಗ್ರಾಮದ ಸಂತೋಷ್ ಬಾರ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮರದ ಕೆಳಗೆ ಶವವಾಗಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದರು.</p><p>‘ರಘು ಸಾವು ಅನುಮಾನಸ್ಪದವಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕುಬೇರ (37), ಆಶಾ (36), ರೇಷ್ಮಾ (35) ಮತ್ತು ಎಸ್.ಆರ್.ನಾಗೇಶ (42) ಅವರೇ ಕಾರಣ ಎಂಬ ಸಂದಹೇವಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ತನಿಖೆ ನಡೆಸಬೇಕು’ ಎಂದು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವರು ನೀಡಿದ್ದ ಮನವಿಗಳನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಪುರಸ್ಕರಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಅಂತೆಯೇ, ಈ ಸಂಬಂಧ ವಿಚಾರಣಾ ನ್ಯಾಯಲಯಕ್ಕೆ ‘ಬಿ’ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪ್ರಕರಣದ ಪುನರ್ ತನಿಖೆಗೆ ನಿರ್ದೇಶಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿ ರಿಟ್ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>