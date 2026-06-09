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Homenewskarnataka news

ವಕೀಲರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಿಮಿನಲ್‌ ಅಸ್ತ್ರ ಆಘಾತಕಾರಿ: ಹೈಕೋರ್ಟ್

ಸಹಾಯಕ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದ ದೂರು
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 9 ಜೂನ್ 2026, 12:45 IST
Last Updated : 9 ಜೂನ್ 2026, 12:45 IST
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ವೈಯಕ್ತಿಕ ವ್ಯಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಎದುರುದಾರರ ಪರವಾಗಿ ಹಾಜರಾಗುವುದೇ ತಪ್ಪು ಎಂದು ಅಂತಹ ವಕೀಲರ ವಿರುದ್ಧ ವಿನಾಕಾರಣ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಮೊಕದ್ದಮೆ ದಾಖಲಿಸುವ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯು ಸಮಸ್ತ ವಕೀಲ ದಕ್ಕೆ ಮರ್ಮಾಘಾತ ನೀಡಿದಂತೆ.
– ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಎಂ.ನಾಗಪ್ರಸನ್ನ
High CourtCriminal Case

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