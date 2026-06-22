ಸೋಮವಾರ, 22 ಜೂನ್ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homenewskarnataka news

ನಂದಿನಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಅಪಪ್ರಚಾರ: ಡಾ.ಶರಣ್ಯಾ ವಿರುದ್ಧದ ಪ್ರಕರಣ ತಡೆಗೆ HC ನಕಾರ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 22 ಜೂನ್ 2026, 19:07 IST
Last Updated : 22 ಜೂನ್ 2026, 19:07 IST
ADVERTISEMENT
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ನ್ಯಾ.ಎಂ.ನಾಗಪ್ರಸನ್ನ
ನ್ಯಾ.ಎಂ.ನಾಗಪ್ರಸನ್ನ
ನಂದಿನಿ ಹಾಲು ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಕುಡೀಬೇಡಿ. ಆದರೆ ಇಂತಹ ಅಪಪ್ರಚಾರದ ಕೆಲಸ ಏಕೆ ಮಾಡುತ್ತೀರಾ? ಜನರಿಗೆ ಏಕೆ ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುತ್ತೀರಿ? ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ ಇರುವುದು ಇಂತಹ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿಯೇ?
ನ್ಯಾ.ಎಂ.ನಾಗಪ್ರಸನ್ನ
High CourtNandini products

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT