ನ್ಯಾಯಪೀಠದ ಘನತೆಗೆ ಕುಂದು ತರುವಂತೆ ವರ್ತನೆ: ವಕೀಲರ ನಡೆಗೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್‌ ಅಸಮಾಧಾನ

ಬೆಂಗಳೂರು: 'ಪ್ರಕರಣವೊಂದರಲ್ಲಿ ಅನುಕೂಲಕರ ಆದೇಶ ಪಡೆಯಲು ನ್ಯಾಯಪೀಠಕ್ಕೆ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡುವ ಅಥವಾ ಬೆದರಿಸುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಅರ್ಜಿದಾರರ ಪರ ಹಾಜರಾಗಿದ್ದ ವಕೀಲ ಬಿ.ಎಂ.ಅರುಣ್ ವಿರುದ್ಧ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ತೀವ್ರ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ.

ಆದೇಶ ಪುನರ್ಪರಿಶೀಲನೆ ಕೋರಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಅರ್ಜಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ ವಾದ ಮಂಡಿಸಿದ್ದ ಬಿ.ಎಂ.ಅರುಣ್, 'ತೆರೆದ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಪೀಠದ ಘನತೆಗೆ ಕುಂದು ತರುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಅರ್ಜಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಹಂಚಾಟೆ ಸಂಜೀವ್ಕುಮಾರ್ ಅವರಿದ್ದ ಏಕಸದಸ್ಯ ನ್ಯಾಯಪೀಠ ಕಿಡಿ ಕಾರಿದೆ.

'ಅರ್ಜಿ ವಿಚಾರಣೆಯ ವೇಳೆ ಅರುಣ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಇಚ್ಛೆಗೆ ಅನುಸಾರವಾದ ಆದೇಶ ಪಡೆಯಲು ನ್ಯಾಯಪೀಠಕ್ಕೆ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಾದ ಮಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದೇಶ ತಮ್ಮ ಅನುಕೂಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕನಾಗಿ ಬರದೇ ಹೋದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹತಾಶರಾಗಿ ಏರುಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಘನತೆ ಮತ್ತು ಶಿಷ್ಟಾಚಾರಕ್ಕೆ ಅವಹೇಳನ ಉಂಟುಮಾಡುವ ರೀತಿ ನಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ.

'ಯಾವುದೇ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಉಭಯ ಪಕ್ಷಗಳ ಕಕ್ಷಿದಾರರನ್ನು ಸಂತುಷ್ಟಗೊಳಿಸಲಾಗದು. ಯಾವತ್ತಿದ್ದರೂ ಒಂದು ದಿನ ಒಂದು ಕಡೆಯ ಪಕ್ಷಗಾರ ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಅಸಂತುಷ್ಟಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಬಿ.ಎಂ.ಅರುಣ್ ತಾವೇ ಕಕ್ಷಿದಾರ ಎಂದು ಭಾವಿಸಬಾರದಿತ್ತು. ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ತೀರಾ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಒಯ್ದು ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಅಗೌರವ ತೋರುವ ಮತ್ತು ಪೀಠದ ಘನತೆಗೆ ಚ್ಯುತಿಯಾಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಾರದಿತ್ತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ವಕೀಲರ ಪರಿಷತ್ (ಕೆಎಸ್ಬಿಸಿ) ಅರುಣ್ ವಿರುದ್ಧ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದೇನೂ ನ್ಯಾಯಪೀಠ ಅಪೇಕ್ಷಿಸುವುದಿಲ್ಲ' ಎಂದು ನ್ಯಾಯಪೀಠ ವಿಷಾದಿಸಿದೆ.

ದಂಡ: 'ದುರ್ಬಲ ವರ್ಗದ ಜನರನ್ನು ಪ್ರಬಲರು ಹೇಗೆ ನಿಯಂತ್ರಿಸಿ, ಅವರ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿತ ಸಾಧಿಸುವ ಮೂಲಕ ಶಾಸನಬದ್ಧವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಸಿಗಬೇಕಾದ ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಲನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಈ ಪ್ರಕರಣ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿರು ನ್ಯಾಯಪೀಠ, ಮರುಪರಿಶೀಲನಾ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸಿದ್ದು, ಅರ್ಜಿದಾರರಿಗೆ ₹25 ಸಾವಿರ ದಂಡ ವಿಧಿಸಿದೆ.