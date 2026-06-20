ಗಡಿಪಾರು ಆದೇಶ ಕಾನೂನು ಮಿತಿ ದಾಟದಿರಲಿ: ಹೈಕೋರ್ಟ್

<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು:</strong> "ಗಡಿಪಾರು ಆದೇಶ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬನ ಸಂವಿಧಾನದ 21ನೇ ವಿಧಿಯಡಿ ಕೊಡಮಾಡಲಾದ ಜೀವಿಸುವ ಮತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿಗತ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕನ್ನು ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳುವ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮವಾಗಿದ್ದು, ಈ ಆದೇಶಗಳು ಕಾನೂನು ಮಿತಿಯೊಳಗೆ ಕಟಿಬದ್ಧವಾಗಿ ಇರಬೇಕು" ಎಂದು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದೆ.</p><p>ತಮ್ಮನ್ನು ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಆರು ತಿಂಗಳು ಗಡಿಪಾರು ಮಾಡಿದ್ದ ಆದೇಶ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಮುಜಮ್ಮಿಲ್ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಮೇಲ್ಮನವಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಎಸ್. ಸುನಿಲ್ ದತ್ ಯಾದವ್ ನೇತೃತ್ವದ ವಿಭಾಗೀಯ ನ್ಯಾಯಪೀಠ ಗಡಿಪಾರು ಆದೇಶ ಎತ್ತಿಹಿಡಿದಿದ್ದ ಏಕಸದಸ್ಯ ಪೀಠದ ಆದೇಶವನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದೆ.</p><p>"ಕರ್ನಾಟಕ ಪೊಲೀಸ್ ಕಾಯ್ದೆಯ ಕಲಂ 56ರ (ಎ ಇಂದ ಎಚ್ ವರೆಗೆ) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಅಪರಾಧಗಳನ್ನು ನೆಪವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಗಡಿಪಾರು ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿರುವುದು ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರ ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಮೀರಿದ್ದು" ಎಂದು ನ್ಯಾಯಪೀಠ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದೆ.</p><p>"ಅರ್ಜಿದಾರ ರೌಡಿ ಶೀಟರ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷೆಯಾಗಿರಬಹುದು. ಆದರೆ, ಗಡಿಪಾರು ಆದೇಶವನ್ನು ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ನಿಯಮಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲೇ ಹೊರಡಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ" ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದೆ.</p><p>ಮುಜಮ್ಮಿಲ್ ವಿರುದ್ಧ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದ ಜೂಜಾಟದ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ನ್ಯಾಯಪೀಠ, "ಅರ್ಜಿದಾರರ ವಿರುದ್ಧದ ಭಾರತೀಯ ದಂಡ ಸಂಹಿತೆ-1860ರ (ಐಪಿಸಿ) ಕಲಂ 160 (ದೊಂಬಿ) ಹಾಗೂ ಭಾರತೀಯ ನ್ಯಾಯ ಸಂಹಿತಾ-2023ರ (ಬಿಎನ್ಎಸ್) ಕಲಂ 192 (ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಉದ್ರೇಕಕಾರಿ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡುವುದು), ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ಪೊಲೀಸ್ ಕಾಯ್ದೆ-1963ರ ಕಲಂ 56ರ ಅಡಿ ದಾಖಲಿಸಿರುವ ಆಪಾದನೆಗಳು ಗಡಿಪಾರು ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.</p><p>"ಅರ್ಜಿದಾರರ ವಿರುದ್ಧ ಕಾನೂನು ಬದ್ಧವಾಗಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇರಲಿದೆ" ಎಂದೂ ಹೇಳಿದೆ.</p><p><strong>ಪ್ರಕರಣವೇನು?:</strong> ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಾಂತಿ ಕದಡುತ್ತಿರುವ ಹಾಗೂ ಜೂಜಾಟ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಮಾಜ ಘಾತುಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ಆರೋಪದಡಿ ಅರ್ಜಿದಾರ ಮುಜಮ್ಮಿಲ್ ಅವರನ್ನು 2026ರ ಜೂನ್ 4 ರಿಂದ ಡಿಸೆಂಬರ್ 3ರವರೆಗೆ ಬೆಳಗಾವಿಯಿಂದ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಗಡಿಪಾರು ಮಾಡಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಆದೇಶಿಸಿದ್ದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>