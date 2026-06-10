ಬುಧವಾರ, 10 ಜೂನ್ 2026
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Homenewskarnataka news

ಕ್ರಿಮಿನಲ್‌ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸೇಡು ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲ: ಹೈಕೋರ್ಟ್‌

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 10 ಜೂನ್ 2026, 15:10 IST
Last Updated : 10 ಜೂನ್ 2026, 15:10 IST
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ಸ್ಪಷ್ಟ ವಿವರಣೆ ಇಲ್ಲದ ವಿಳಂಬಿತ ದೂರುಗಳ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಮಿನಲ್‌ ಮೊಕದ್ದಮೆ ಹೂಡಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದರೆ ಅದು ಅಪರಾಧಿಕ ನ್ಯಾಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ದುರುಪಯೋಗಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ವೈಯಕ್ತಿಕ ದ್ವೇಷದ ಸಾಧನವಾಗಿ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಕುಗ್ಗಿಸುತ್ತದೆ.
–ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಎಂ.ನಾಗಪ್ರಸನ್ನ
Karnataka High CourtCriminal Cases

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