ಕ್ರಿಮಿನಲ್‌ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸೇಡು ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲ: ಹೈಕೋರ್ಟ್‌

<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು:</strong> ‘ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸೇಡು ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ವೇದಿಕೆಯನ್ನಾಗಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗದು’ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರುವ ಹೈಕೋರ್ಟ್, ಖ್ಯಾತ ಮಹಿಳಾ ಪೈಲಟ್ (ಮೈಕ್ರೋ ಲೈಟ್) ಆಡ್ರೆ ದೀಪಿಕಾ ಮಾಬೆನ್ ವಿರುದ್ಧ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪ್ರಕರಣವೊಂದನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸಿದೆ.</p>.<p>‘ವಂಚನೆ ಹಾಗೂ ಸಹಿ ನಕಲು ಮಾಡಿ ವಿಮಾನಯಾನ ಪರವಾನಗಿ ನವೀಕರಣ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡ ಆರೋಪದಡಿ ನನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ನಗರದ 24ನೇ ಎಸಿಎಂಎಂ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿರುವ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪ್ರಕರಣದ ವಿಚಾರಣೆ ರದ್ದುಪಡಿಸಬೇಕು’ ಎಂದು ಕೋರಿ ಮೈಸೂರಿನ ಆಡ್ರೆ ದೀಪಿಕಾ ಮಾಬೆನ್ (47) ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಎಂ.ನಾಗಪ್ರಸನ್ನ ಅವರಿದ್ದ ಏಕಸದಸ್ಯ ನ್ಯಾಯಪೀಠ ಪುರಸ್ಕರಿಸಿದೆ.</p>.<p>‘ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳ ವಿಚಾರಣಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯವನ್ನು ವಾಯುಯಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತಹ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿವಾದಗಳನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸುವ ಸ್ಥಳವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಪರ ದ್ವೇಷದಿಂದ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿರುವ ಈ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಮೊಕದ್ದಮೆ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ದುರುಪಯೋಗ’ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ.</p>.<p>‘ಪರವಾನಗಿ ನವೀಕರಣ ನಡೆದಿದ್ದು 2014ರಲ್ಲಿ. ಆದರೆ, ದೂರು ನೀಡಿರುವುದು 2017-18ರಲ್ಲಿ. ಮನೆಯ ಕಪಾಟು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವಾಗ ನಕಲಿ ಸಹಿ ಇರುವುದು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಿತ್ತು ಎಂಬ ದೂರುದಾರೆ ವಿನಿತಾ ಅವರ ಪರ ವಾದವನ್ನು ಒಪ್ಪಲು ಆಗದು. ದೂರುದಾರರು ಮತ್ತು ಅರ್ಜಿದಾರರು ಇಬ್ಬರೂ ಒಂದೇ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೂ 4 ವರ್ಷ ಮೌನವಾಗಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿದರೆ, ಮಾಬೆನ್ ಅವರು ಜಾಗತಿಕ ಹಾರಾಟದ ಸಾಹಸಯಾತ್ರೆಗೆ ಸಜ್ಜಾಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಅವರ ತೇಜೋವಧೆ ಮಾಡಲು ಈ ದೂರು ನೀಡಿರುವುದು ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿದೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.</p>.<p>‘ಪರವಾನಗಿ ನವೀಕರಣದ ವಿವಾದವು ಡಿಜಿಸಿಎ (ನಾಗರಿಕ ವಿಮಾನಯಾನ ಮಹಾನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ) ನಿಯಂತ್ರಣಕಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಪರವಾನಗಿ ನವೀಕರಣದ ತಾಂತ್ರಿಕ ಅಂಶಗಳ ಕುರಿತಂತೆ ಡಿಜಿಸಿಎ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಸ್ವತಂತ್ರ ತನಿಖೆಗೆ ಮುಂದುವರೆಸಬಹುದು’ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಪೀಠ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಮಾಬೆನ್ ಪರ ವಾದ ಮಂಡಿಸಿದ್ದ ಪದಾಂಕಿತ ಹಿರಿಯ ವಕೀಲೆ ಜಯ್ನಾ ಕೊಠಾರಿ, ‘ಮಾಬೆನ್ 2015ರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪತಿಯಿಂದ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆದಿದ್ದು, ಅವರ ಮಾಜಿ ಪತಿಯು ವಿನಿತಾ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಜಿ ಪತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಇಬ್ಬರ ನಡುವಿನ ವೃತ್ತಿಪರ ಪೈಪೋಟಿ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿವಾದ ದೂರುಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಅಪರಾಧ ನಡೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದ್ದರು.</p>.<div><blockquote>ಸ್ಪಷ್ಟ ವಿವರಣೆ ಇಲ್ಲದ ವಿಳಂಬಿತ ದೂರುಗಳ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಮೊಕದ್ದಮೆ ಹೂಡಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದರೆ ಅದು ಅಪರಾಧಿಕ ನ್ಯಾಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ದುರುಪಯೋಗಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ವೈಯಕ್ತಿಕ ದ್ವೇಷದ ಸಾಧನವಾಗಿ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಕುಗ್ಗಿಸುತ್ತದೆ. </blockquote><span class="attribution">–ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಎಂ.ನಾಗಪ್ರಸನ್ನ</span></div>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>