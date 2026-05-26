ಅಚ್ಚಳಿಯದ ಗುರುತು ಮೂಡಿಸಿದ ರೈತ ಹೋರಾಟ

ಹೊಳೆಹೊನ್ನೂರು: 'ರೈತರ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗಾಗಿ ನಡೆದ ಹೋರಾಟಗಳು ಇತಿಹಾಸದ ಪುಟಗಳಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚಳಿಯದೇ ಉಳಿದಿವೆ' ಎಂದು ರೈತ ಸಂಘದ ರಾಜ್ಯ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಚ್.ಆರ್. ಬಸವರಾಜಪ್ಪ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಸಮೀಪದ ನಾಗಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಹುತಾತ್ಮ ರೈತರ ಸ್ಮಾರಕದ ಬಳಿ ರಾಜ್ಯ ರೈತ ಸಂಘ ಹಾಗೂ ಹಸಿರು ಸೇನೆ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ 44ನೇ ವರ್ಷದ ರೈತ ಹುತಾತ್ಮರ ದಿನಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ನಾಗಸಮುದ್ರ ಗೋಲಿಬಾರ್ ರೈತರ ಬದುಕು– ಹಕ್ಕು ಹಾಗೂ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕಾಗಿ ನಡೆದ ತ್ಯಾಗದ ಸಂಕೇತ. 1982ರ ಮೇ 25ರಂದು ನಡೆದ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಸನ್ಯಾಸಿಕೊಡಮಗ್ಗಿಯ ಬಸವನಗೌಡ, ನಾಗಸಮುದ್ರದ ವೃದ್ಧ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಬಾಲಕ ನಟರಾಜ ಪೊಲೀಸರ ಗುಂಡಿಗೆ ಬಲಿಯಾಗಿದ್ದರು' ಎಂದರು.</p>.<p>'ಹೊಳೆಹೊನ್ನೂರು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೇ 26ರಂದು 20 ನಿಮಿಷ ಬೀಸಿದ ಬಿರುಗಾಳಿಗೆ ಅಪಾರ ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರ ಈ ನಷ್ಟವನ್ನು ತುಂಬಿಕೊಡಬೇಕು' ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.</p>.<p>'ರೈತರು ವರ್ಷಪೂರ್ತಿ ದುಡಿದು ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದಿಂದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕಳೆದುಕೊಂಡವರಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತಿರುವ ಪರಿಹಾರದ ಮೊತ್ತ ತೀರಾ ಕಡಿಮೆ' ಎಂದು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p>ರೈತ ಸಂಘದ ರಾಜ್ಯ ಘಟಕದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಟಿ.ಎಂ. ಚಂದ್ರಪ್ಪ, ಹಿಟ್ಟೂರು ರಾಜು, ಮಹಿಳಾ ಘಟಕದ ಸಂಚಾಲಕಿ ಭಾಗ್ಯಾ ರಾಘವೇಂದ್ರ, ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೆ.ರಾಘವೇಂದ್ರ, ಪಿ. ಶೇಖರಪ್ಪ, ಡಿ.ಎಸ್. ಜಯಣ್ಣ, ಎಂ.ಡಿ. ನಾಗರಾಜ್, ಸಿ. ಚಂದ್ರಪ್ಪ, ಜಿ.ಎನ್. ಪಂಚಾಕ್ಷರಿ, ಸಿ.ಬಿ. ಹನುಮಂತಪ್ಪ, ಮಂಜಪ್ಪ, ನಾಗರಾಜ್, ಭೋಜರಾಜ್, ಜಗನ್ನಾಥ, ರವಿ ಹಾಗೂ ಇತರರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260526-42-907439002</p>