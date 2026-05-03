ಶಾಸಕರಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನಡೆಸುವ ಯೋಜನೆ: ಹೊರಟ್ಟಿ

<p><strong>ಕೊಪ್ಪಳ:</strong> ಜನರ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಇರಬೇಕು, ಜನರ ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸ್ಪಂದಿಸುವ ಗುಣ ಹೊಂದಿರಬೇಕು, ಈಗಿನ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಆ ಗುಣವೇ ಇಲ್ಲದಂತಾಗಿದ್ದು, ಶಾಸಕರಿಗೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡಲು ಎರಡು ದಿನಗಳ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳುವ ಯೋಜನೆಯಿದೆ ಎಂದು ವಿಧಾನಪರಿಷತ್ ಸಭಾಪತಿ ಬಸವರಾಜ ಹೊರಟ್ಟಿ ಹೇಳಿದರು.</p><p>ನಗರದ ಗವಿಮಠದ ಬಳಿ ಭಾನುವಾರ ಸುದ್ದಿಗಾರರ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿ 'ಸದನದಲ್ಲಿ ಅನಗತ್ಯ ವಿಷಯ ಚರ್ಚೆ ಆಗುತ್ತವೆ. ಈ ಬಾರಿ ನಾನು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಸದನ ನಡೆಸಿದ್ದೇನೆ. ಜೂನ್ನಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಅಧಿವೇಶನ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಚರ್ಚೆಗೆ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಅವಕಾಶ ನೀಡುವೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p><p>ವಿನಯ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಜೈಲು ಪಾಲಾದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ 'ಅಧಿಕಾರ ಇದ್ದಾಗ ಮೈಯಲ್ಲ ಕಣ್ಣಾಗಿರಬೇಕು. ವಿನಯ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಅದನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕಿತ್ತು. ಅಧಿಕಾರ ಶಾಶ್ವತ ಅಂದುಕೊಂಡರೆ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾಗುತ್ತವೆ' ಎಂದರು.</p>