ವೈದ್ಯ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾನವೀಯತೆ ಇರಲಿ: ಸಚಿವ

ಹೊಸಕೋಟೆ: ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ, ಛಲದಿಂದ ಕೂಡಿದ ವೈದ್ಯ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಪವಿತ್ರ ಮತ್ತು ಮಾನವೀಯ ನೆಲೆಗಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಸಚಿವ ದಿನೇಶ್ ಗುಂಡೂರಾವ್ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ನಗರದ ಎಂವಿಜೆ ಕಾಲೇಜು ಹಾಗೂ ಸಂಶೋಧನಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ 17ನೇ ವರ್ಷದ ಎಂಬಿಬಿಎಸ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪದವಿ ಪ್ರಧಾನ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ವೈದ್ಯ ವೃತ್ತಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುವುದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಲ್ಲ. ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ ಸಮಾಜದ ಕನಸು ಸಾಕರಗೊಳ್ಳಲು ವೈದ್ಯರ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ, ಮಾನವೀಯ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಅಗತ್ಯ ಎಂಬುದನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವೈದ್ಯರು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಜನ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಕೇವಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ನಂಬಿಕೆಗಾಗಿಯೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಭರವಸೆ ಮಾತುಗಳು ಅವರ ಆರೋಗ್ಯ ಇಮ್ಮಡಿಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಎಂವಿಜೆ ಕಾಲೇಜು ಹಾಗೂ ಸಂಶೋಧನಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಡಾ.ಎಂ.ಜೆ.ಮೋಹನ್ ಮಾತನಾಡಿ, ವೈದ್ಯ ಪದವಿ ಪಡೆದ ವೈದ್ಯರು ಇಂದಿನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು ಅತಿ ಮುಖ್ಯ. ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಜೊತೆಗೆ ಸೇವಾ ಮನೋಭಾವ ಎಂದಿಗೂ ಮರೆಯದಿರಿ. ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಾ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ರೋಬೋಟಿಕ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ವೈದ್ಯಲೋಕವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ವೇಗವನ್ನಾಗಿಸಿದೆ. ಅಂತಹ ವೇಗಕ್ಕೆ ವೈದ್ಯ ವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗಬೇಕಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕಾರ, ಉತ್ತಮ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ಹಾಗೂ ಅತಿಹೆಚ್ಚು ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಎಂವಿಜೆ ಕಾಲೇಜು ಹಾಗೂ ಸಂಶೋಧನ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸಿಇಒ ಧರಣಿ ಮೋಹನ್, ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ಡಾ.ಬಿ.ರವಿಚಂದ್ರ, ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೂಪರಿಟೆಂಡೆಂಟ್ ಡಾ.ದಯಾನಂದ್, ಆಡಳಿತ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಡಾ.ಪ್ರಮೋದ್, ಡಾ.ಅಂಜನ್ ರೆಡ್ಡಿ, ರೋಟರಿ ಝೋನಲ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಜ್ ಕುಮಾರ್, ಹೊಸಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಆಡಳಿತ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಅಂಬು ಸೆಲ್ವಂ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರರು ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>