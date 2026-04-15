ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನಕ್ಕೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಸಹಿ ಸಂಗ್ರಹ

ಹೊಸಕೋಟೆ: ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಜಯಂತೋತ್ಸವ ಪ್ರಯುಕ್ತ ನಗರದ ಕೋರ್ಟ್ ಸರ್ಕಲ್ ಬಳಿ ಸಿಐಟಿಯು ವತಿಯಿಂದ ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ 1ಲಕ್ಷ ಸಹಿ ಸಂಗ್ರಹ ಚಳವಳಿಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶವನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿರುವ ವೇತನ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ವಿರೋಧಿಸಿ ಈ ಚಳವಳಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಸಿಐಟಿಯು ತಾಲ್ಲೂಕು ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಪಿ.ಎ.ವೆಂಕಟರಾಜು ಮಾತನಾಡಿ, 'ಸಮಾನ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸಮಾನ ವೇತನ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ, 2022ರಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾಮಮಾತ್ರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಮಾಡಿತು. ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಪರಿಷ್ಕರಿಸುವಂತೆ ತಾಕೀತು ಮಾಡಿತ್ತು. 2025ರಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಅತಿಕುಶಲರಿಗೆ ₹25,714, ಕುಶಲರಿಗೆ ₹23,275 ಅರೆಕುಶಲರಿಗೆ ₹21,251, ಅಕುಶಲರಿಗೆ ₹19,319 ಮಾಸಿಕ ವೇತನ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದೆ. ದಿನಸಿ, ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಡೀಸೆಲ್, ಗ್ಯಾಸ್ ಬೆಲೆಗಳು ಗಗನಕ್ಕೇರುತ್ತಿರುವಾಗ ಹಳೆ ಕಾಲದ ವೇತನದಿಂದ ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೇಗೆ? ತಕ್ಷಣ ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನವನ್ನು ₹33 ಸಾವಿರದಿಂದ ₹39 ಸಾವಿರವರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕು ಖಜಾಂಚಿ ಮೋಹನ್ ಬಾಬು ಎಚ್.ಎನ್.ಮಾತನಾಡಿ, 'ಸರ್ಕಾರಿ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಗುತ್ತಿಗೆ, ಹಂಗಾಮಿ, ನಿಗದಿತ ಅವಧಿ ನೇಮಕಾತಿ ಪದ್ಧತಿ ರದ್ದುಪಡಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಕಾಯಂ ಹುದ್ದೆ ನೀಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಏಪ್ರಿಲ್ 30ರಂದು ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿ ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕಲಾಗುವುದು' ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಓಲ್ವೋ ಮಂಜುನಾಥ್, ಮೆಟ್ರಿಕ್ 7 ಮತ್ತು 8 ಯೂನಿಟ್ ಮುಖಂಡರು, ಆಟೋಲಿವ್, ಗೋಬಲ್ ಗ್ರೀನ್ ಕಂಪನಿ ಕಾರ್ಮಿಕ ಮುಖಂಡರು, ಸಿಟಿಐಎಂಐ ಮುಖಂಡರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>