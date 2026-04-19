ಮನುವಾದದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಗೆ ಗೌರವ ಇದೆಯೇ?

ಹೊಸಕೋಟೆ: ಬಿಜೆಪಿಯ ಮನುವಾದಿ ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಗೆ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಪದ್ಧತಿ ಎಲ್ಲಿದೆ?. ಬೂಟಾಟಿಕೆಯಿಂದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪುನರ್ ವಿಂಗಡಣೆ ಹಾಗೂ ಮಹಿಳಾ ಮೀಸಲಾತಿ ಮಸೂದೆಯನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಂಡಿಸಿ ನಾಟಕವಾಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅನ್ನು ಮಹಿಳಾ ವಿರೋಧಿ ಎಂದು ಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಶಾಸಕ ಶರತ್ ಬಚ್ಚೇಗೌಡ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಶುಕ್ರವಾರ ನಗರದಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿ, ಯಾವುದೇ ಕಾನೂನನ್ನು ಸಂಸತ್ನಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಬೇಕಾದರೆ ಜನಭಿಪ್ರಾಯ ಸಂಗ್ರಹಿಸಬೇಕು. ಜನಗಣತಿ ಮತ್ತಿತರ ವರದಿಗಳನ್ನು ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು, ತಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಬಲಾಬಲವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸದೆ ಹಾಗೂ ಸರ್ವಪಕ್ಷಗಳ ಸಹಮತ ಪಡೆಯದೆ ಮಸೂದೆ ಮಂಡಿಸಿದ ಎನ್ಡಿಎ ಸರ್ಕಾರ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳು ಸರಿಯಾದ ಪಾಠ ಕಲಿಸಿವೆ. ಆದರೆ ಬಿಜೆಪಿ ಮಸೂದೆ ಸೋಲಿಗೆ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳೇ ಕಾರಣ ಎಂದು ಗೂಬೆ ಕೂರಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದರು.</p>.<p>ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಮಹಿಳಾ ಮೀಸಲಾತಿ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಕಾಳಜಿ ಇದ್ದರೆ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ 2027ರ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದ ಶೇ 33 ರಷ್ಟು ಮಹಿಳಾ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ತನ್ನ ನಿಲುವು ಮತ್ತು ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಲಿ ಎಂದು ಸವಾಲು ಹಾಕಿದರು.</p>.<p>ಮಹಿಳಾ ಮೀಸಲಾತಿ ಜಾರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಭ್ಯಂತರವಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಮಸೂದೆ ಮಂಡಿಸಲಿ, ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷಗಳು ಸಹಮತ ಸೂಚಿಸಲು ಸಿದ್ಧ. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬಿಜಿಪಿ ಸಿದ್ದವಿಲ್ಲ. ಜನರ ಕಣ್ಣೋರೆಸಲು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಗೂಬೆ ಕೂರಿಸುವ, ಮೊಸಳೆ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕುವ ಮೂಲಕ ಮಹಿಳೆ ಪರ ಇದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಬಿಂಬಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ದಕ್ಷಿಣದ ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ತುಳಿಯುವ ಹುನ್ನಾರದಿಂದ ಮಹಿಳಾ ಮೀಸಲಾತಿ ಹಾಗೂ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪುನರ್ ವಿಂಗಡಣೆ ಮಸೂದೆ ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>