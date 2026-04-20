ಕುದ್ಮಲ್‌ ರಂಗರಾವ್‌ ಸಾಧನೆ ಮರೆಯಲಾಗದು

ಹೊಸಪೇಟೆ (ವಿಜಯನಗರ): ದೇಶದಲ್ಲಿ ದಲಿತರ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಮಹಾನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗಿಂತಲೂ ಮೊದಲು ಕುದ್ಮಲ್ ರಂಗರಾವ್ ಅವರಂತಹ ಮಹಾನ್ ನಾಯಕರು ಸಹ ಸದ್ದಿಲ್ಲದೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಸ್ಮರಣೀಯರೆನಿಸಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ವಾದಿರಾಜ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಾಮರಸ್ಯ ವೇದಿಕೆ ವತಿಯಿಂದ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾದ 'ಭಾರತಾಂಬೆಯ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸಂತರ ಸ್ಮರಣೆ ಪ್ರೇರಣೆ' ಎಂಬ ವಿಷಯದ ಮೇಲಿನ ಮೊದಲನೇ ಉಪನ್ಯಾಸ ಸರಣಿ ಮಾಲಿಕೆಯ ಸಮಾರೋಪದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಸಹ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥ ಎಂದೇ ಭಾವಿಸಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ದಸರಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೇ ಸಂಘದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಮೋಹನ ಭಾಗವತ್ ಅವರು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಓದಬೇಕು ಎಂದು ಕರೆ ನೀಡಿದ್ದರು' ಎಂದರು.</p>.<p>'ರಾಮಾನುಜಾಚಾರ್ಯರು ಸಹ ದಲಿತರ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಶ್ರಮಿಸಿದವರೇ ಆಗಿದ್ದರು. ಅವರು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಲು ಹೋಗುವಾಗ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರೊಂದಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರು, ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಮಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ ದಲಿತರೊಂದಿಗ ಬರುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದು ಅವರು ದಲಿತರ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡಿದಂತಹ ಮೌನ ಕ್ರಾಂತಿಯಾಗಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರಿಗಿಂತ ಮೊದಲೇ ದೇಶದಲ್ಲಿ ದಲಿತರ ಉದ್ಧಾರದ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆದಿತ್ತು ಎಂಬುದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ' ಎಂದು ವಾದಿರಾಜ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ಹಂಪಿ ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಪ್ರೊ.ವೆಂಕಟಗಿರಿ ದಳವಾಯಿ, ಹಸಿವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ ಏಕೈಕ ಸಂವಿಧಾನ ಎಂದರೆ ಅದು ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಹಸಿವೆಯಿಂದ ಸತ್ತರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರವೇ ಹೊಣೆ ಎಂಬ ಅಂಶವನ್ನು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲೇ ಸೇರಿಸಿದರು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>'ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಮನುಸ್ಮೃತಿಯನ್ನು ಸುಟ್ಟು ಹಾಕಿದ್ದರ ಹಿಂದೆ ಹೆಣ್ಣನ್ನು ಶೋಷಣೆ ಮಾಡುವುದರ ವಿರುದ್ಧ ಆಕ್ರೊಶ ಇತ್ತು, ದೇಶದಲ್ಲಿ ಜಾತಿ ಇದಯೇ ಹೊರತು ಧರ್ಮ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಬಲವಾಗಿ ನಂಬಿದ್ದರು. ಹಿಂದೂಗಳು ಸುಧಾರಣೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಮೇಲಷ್ಟೇ ಅವರು ಭಾರತದಲ್ಲೇ ಜನ್ಮ ತಳೆದ ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು' ಎಂದು ಅವರು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸಂತ ರವಿದಾಸರ ಕುರಿತು ಪ್ರೊ.ಎ.ವೆಂಕಟೇಶ್, ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರ ಕುರಿತು ಪಲ್ಲೇದ್ ಬಸವರಾಜ, ಬಸವಣ್ಣನವರ ಕುರಿತು ಗುರುಬಸವರಾಜ, ರಾಮಾನುಜಾಚಾರ್ಯರ ಕುರಿತು ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>