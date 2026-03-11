ಗ್ಯಾಸ್ ಟ್ರಬಲ್: ಸಿಲಿಂಡರ್ ಸಿಗದಿದ್ರೆ ಹೋಟೆಲ್ ಬಂದ್ ಅನಿವಾರ್ಯ ಎಂತಾರೆ ಮಾಲೀಕರು

<p>ಗೃಹಬಳಕೆ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಯ ಉಂಟಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಹೋಟೆಲ್ಗಳು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿವೆ. ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ಯಮ ನಡೆಸಲು ಮಾಲೀಕರು ಪರದಾಡುವ ಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿದೆ. ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಸಿಲಿಂಡರ್ ದೊರೆಯುತ್ತಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಹೋಟೆಲ್ ಮುಚ್ಚುವ ಆತಂಕ ಎದುರಾಗಿದೆ.</p><p>ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಬೀದಿ ಬದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು, ದೊಡ್ಡ ಹೋಟೆಲ್ ಮಾಲೀಕರು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ದಿನದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಜೀವನ ನಡೆಸಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಮಾಲೀಕರು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬದಲಿಗೆ ಸೌದೆಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾಲಿಗೆಗೆ ರುಚಿ ಕೊಡುವ ಪಾದರ್ಥವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ, ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟನ್ನು ಮಾತ್ರ ತಯಾರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂಕಷ್ಟ ಕುರಿತಂತೆ ‘ಪ್ರಜಾವಾಣಿ‘ ಡಿಜಿಟಲ್ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಹೋಟೆಲ್ ಮಾಲೀಕ ತಮ್ಮ ತಾಪತ್ರೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. </p>.<p>ರಸ್ತೆ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ತಳ್ಳುಗಾಡಿ, ಆಟೊ ಹಾಗೂ ಇತರ ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದವರು ಸಿಲಿಂಡರ್ ಸಿಗದೆ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಪರದಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಗ್ಗದ ದರದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಆಹಾರ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನೇ ನೆಚ್ಚಿಕೊಂಡಿರುವ ದುಡಿಯುವ ವರ್ಗವೂ ಈಗ ಕೈಗೆಟಕುವ ದರಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಊಟ ಸಿಗದೆ ಅರೆಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ದಿನ ಕಳೆಯುವಂತಾಗಿದೆ. ಇದೇ ಸ್ಥಿತಿ ಮುಂದುವರಿದರೆ ಜನಜೀವನ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಂಕಷ್ಟ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು ಎಂಬುದು ಜನರ ನೋವಿನ ನುಡಿ.</p><p>ವಿಜಯನಗರ, ಜಯನಗರ, ವಿವಿ ಪುರಂ, ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆ, ಪೀಣ್ಯ, ಮಾಗಡಿ ರಸ್ತೆ ಹೀಗೆ ಹಲವೆಡೆ ಇದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ. ರುಚಿಮೊಗ್ಗು ಅರಳಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಹಲವು ಪುಟ್ಟ ಹೋಟೆಲುಗಳೂ ಈಗ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಆಹಾರ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸದ ಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಿಸುತ್ತಿವೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಪ್ರತಿ ದಿನ ಹಾಗೂ ಪ್ರತಿ ಹೊತ್ತು ನೆಚ್ಚಿನ ಆಹಾರ ಕೇಂದ್ರದ ಮನದಿಷ್ಟದ ಊಟ ಸವಿಯುತ್ತಿದ್ದವರಿಗೂ ಈಗ ಲಭ್ಯವಿರುವುದನ್ನೇ ಸವಿದು ತೃಪ್ತಿಪಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ.</p><p>ಪುಟ್ಟ ಹೋಟೆಲುಗಳ ಸ್ಥಿತಿ ಹೀಗಾದರೆ, ದೊಡ್ಡ ತಾರಾ ಹೋಟೆಲುಗಳೂ ಈಗ ಸೌದೆ ಒಲೆಯ ಮೊರೆಹೋಗುತ್ತಿರುವುದೂ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿದೆ. ಅಗತ್ಯವಿರುವಷ್ಟು ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳು ಸಿಗದ ಕಾರಣ, ಅಸ್ತ್ರ ಒಲೆಯ ಮೂಲಕ ಅಡುಗೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವ ಹಿಂದಿನ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಶೈಲಿಗೆ ಹೋಟೆಲುಗಳು ಮರಳಿರುವುದು ‘ಕಾಲಚಕ್ರ’ ಎಂಬ ಪದಕ್ಕೆ ಹಿಡಿದ ಕನ್ನಡಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಗ್ರಾಹಕ ರಮೇಶ್ ಮಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ನುಡಿದರು.</p>.ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾ | ವಾಣಿಜ್ಯ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಕೊರತೆ: ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಸಂಕಷ್ಟ.ದುಡ್ಡು ದುಪ್ಪಟ್ಟು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರು ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ LPG: ಪಿಜಿ ಮಾಲೀಕರ ಅಳಲು.<p>‘ಈ ಹಿಂದೆ ನಮಗೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ 8ರಿಂದ 10 ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳು ಪೂರೈಕೆ ಆಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ 2ಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಿಂತಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಖಾದ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ತಯಾರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಖಾದ್ಯಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಚೈನೀಸ್ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಬಂದ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಜೊತೆಗೆ ಪುರಿ, ಪನ್ನಿರ್ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಕಾಫಿ, ಟೀ ಕುಡಿಯುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವುದರಿಂದ ನಾವು ಅದನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಹೀಗೆ ಅನಿಲ ಪೂರೈಕೆ ವ್ಯತ್ಯಯ ಮುಂದುವರೆದರೆ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಬಾಗಿಲು ಹಾಕುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯವೂ ಆಗಬಹುದು’ ಎಂದರು.</p><p>– ಡಾ. ಜಿ.ಎ ರವಿರಾಜ್, ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ಯಮಿ</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>