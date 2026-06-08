ಸೋಮವಾರ, 8 ಜೂನ್ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homenewskarnataka news

ಎಚ್‌ಪಿವಿ ಲಸಿಕೆ| ನೀರಸ ಸ್ಪಂದನೆ: ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಶೇ 45.8ರಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಗುರಿ ಸಾಧನೆ

ಪರೀಕ್ಷೆ, ರಜೆಯಿಂದಾಗಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಶೇ 45.8ರಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಗುರಿ ಸಾಧನೆ * ಮತ್ತೆ 90 ದಿನ ಅಭಿಯಾನ ವಿಸ್ತರಣೆ
ವರುಣ ಹೆಗಡೆ
Published : 8 ಜೂನ್ 2026, 0:05 IST
Last Updated : 8 ಜೂನ್ 2026, 2:19 IST
ADVERTISEMENT
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಗರ್ಭಕಂಠ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ ತಡೆಗೆ ಎಚ್‌ಪಿವಿ ಲಸಿಕೆ ಸಹಕಾರಿ. ಹದಿಹರೆಯದ ಹುಡುಗಿಯರು ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕು. ಮಹಿಳೆಯರು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ತಪಾಸಣೆಗೆ ಒಳಗಾಗಬೇಕು
–ಡಾ.ಟಿ.ನವೀನ್ ಕಿದ್ವಾಯಿ ಸ್ಮಾರಕ ಗಂಥಿ ಸಂಸ್ಥೆ ನಿರ್ದೇಶಕ
KarnatakaKarnataka politicsVaccineKarnataka government

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT