<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು:</strong> ಗರ್ಭಕಂಠದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ತಡೆಗೆ ಸಹಕಾರಿಯಾದ ‘ಹ್ಯೂಮನ್ ಪ್ಯಾಪಿಲೋಮ ವೈರಸ್’ (ಎಚ್ಪಿವಿ) ಲಸಿಕೆಗೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಿಶೋರಿಯರಿಂದ ನೀರಸ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಮೂರು ತಿಂಗಳು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಈ ಲಸಿಕಾ ಅಭಿಯಾನದಲ್ಲಿ ಶೇ 45.8ರಷ್ಟು ಗುರಿ ಸಾಧಿಸಿದೆ. </p>.<p>ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿರುವ ಲಸಿಕಾ ಅಭಿಯಾನಕ್ಕೆ ಫೆಬ್ರುವರಿ 28ರಂದು ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವ ಹೊಣೆಹೊತ್ತಿದೆ. 14ರಿಂದ 15 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಫಲಾನುಭವಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 6.89 ಲಕ್ಷ ಕಿಶೋರಿಯರನ್ನು ಅಭಿಯಾನದಡಿ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಪರೀಕ್ಷೆ, ಬೇಸಿಗೆ ರಜೆಯ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಅಭಿಯಾನದಿಂದ ಹೊರಗುಳಿದಿದ್ದರು. ಮಾರ್ಚ್ನಿಂದ ಮೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 2.32 ಲಕ್ಷ ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಲಸಿಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. </p>.<p>ಅರ್ಧಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಮಂದಿ ನಿಗದಿತ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಲಸಿಕೆ ಪಡೆಯದ ಕಾರಣ, ಅಭಿಯಾನದ ಅವಧಿಯನ್ನು ಮತ್ತೆ 90 ದಿನಗಳಿಗೆ (ಜೂನ್ನಿಂದ ಆಗಸ್ಟ್) ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಲಸಿಕಾ ಅಭಿಯಾನದ ಯಶಸ್ವಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಯು ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಸಾಕ್ಷರತೆ ಇಲಾಖೆಯ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಈಗ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಬಾಲಕಿಯರು 15 ವರ್ಷ ದಾಟಿದಲ್ಲಿ ಈ ಲಸಿಕೆಯಿಂದ ವಂಚಿತರಾಗುವ ಕಾರಣ, ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳೇ ಶಾಲಾ ವಾಹನಗಳ ಮೂಲಕ ಹತ್ತಿರದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ಕರೆತರುವಂತೆ ಇಲಾಖೆ ಸುತ್ತೋಲೆ ಹೊರಡಿಸಿದೆ. </p>.<p><strong>ಉಚಿತ ವಿತರಣೆ:</strong> ಅಭಿಯಾನದಡಿ ‘ಗಾರ್ಡಾಸಿಲ್’ ಕಂಪನಿಯು ಉತ್ಪಾದಿಸಿರುವ ಲಸಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಒಂದು ಡೋಸ್ನ ಈ ಲಸಿಕೆ ಖಾಸಗಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಡಿ ₹ 5 ಸಾವಿರ ಇದೆ. ಅಭಿಯಾನದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 14 ರಿಂದ 15 ವರ್ಷದೊಳಗಿನವರಿಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಅನುಸಾರ ಅಗತ್ಯ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಲಸಿಕೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸಿದೆ. ಇದನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿ, ಸರ್ಕಾರಿ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ಪೂರೈಸಲಾಗಿದೆ. ಅರಿವಿನ ಕೊರತೆ ಸೇರಿ ವಿವಿಧ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ರಾಜ್ಯದ ಕೆಲವೆಡೆ ಫಲಾನುಭವಿಗಳನ್ನು ತಲುಪುವುದು ಇಲಾಖೆಗೆ ಕಷ್ಟಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ. </p>.<p>‘ಈ ಲಸಿಕಾ ಅಭಿಯಾನ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಿಕೆಯೂ ಮುಖ್ಯ. ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿ, ಫಲಾನುಭವಿಗಳನ್ನು ಹತ್ತಿರದ ಸರ್ಕಾರಿ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ಕರೆತರಲು ಕ್ರಮಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅಭಿಯಾನ ಮೂರು ತಿಂಗಳು ನಡೆಯಲಿದೆಯೆಂದು ಕಾದು ಕುಳಿತಲ್ಲಿ 15 ವರ್ಷ ದಾಟಿ, ಲಸಿಕೆ ಪಡೆಯಲು ಅನರ್ಹರಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಮಕ್ಕಳ ಆರೋಗ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಪಾಲಕರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಈ ಲಸಿಕೆ ಕೊಡಿಸಲು ಕ್ರಮವಹಿಸಬೇಕು’ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದರು. </p>.<h2>18 ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಹಿಂದೆ ಅಭಿಯಾನದಡಿ ಎಚ್ಪಿವಿ</h2><p>ಲಸಿಕೆ ವಿತರಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಬುರಗಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದ್ದು ಶೇ 94.2ರಷ್ಟು ಗುರಿ ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಯಾದಗಿರಿ (ಶೇ 79.5) ಶಿವಮೊಗ್ಗ (ಶೇ 71.5) ಜಿಲ್ಲೆ ಉತ್ತಮ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿವೆ. ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಕೊನೆ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದು ಶೇ 26.9ರಷ್ಟು ಗುರಿ ಸಾಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಂತರದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಜಿಬಿಎ ಇದ್ದು ನಿಗದಿತ ಗುರಿಯಲ್ಲಿ ಶೇ 28ರಷ್ಟು ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಲಸಿಕೆ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಜಿಬಿಎ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಗರಿಷ್ಠ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿದ್ದು (86500) 24 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಬಾಲಕಿಯರಿಗೆ ಲಸಿಕೆ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಕೊನೆಯಿಂದ 2ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಜಿಬಿಎ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಗರಿಷ್ಠ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಲಸಿಕೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.</p>.<div><blockquote>ಗರ್ಭಕಂಠ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ತಡೆಗೆ ಎಚ್ಪಿವಿ ಲಸಿಕೆ ಸಹಕಾರಿ. ಹದಿಹರೆಯದ ಹುಡುಗಿಯರು ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕು. ಮಹಿಳೆಯರು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ತಪಾಸಣೆಗೆ ಒಳಗಾಗಬೇಕು </blockquote><span class="attribution">–ಡಾ.ಟಿ.ನವೀನ್ ಕಿದ್ವಾಯಿ ಸ್ಮಾರಕ ಗಂಥಿ ಸಂಸ್ಥೆ ನಿರ್ದೇಶಕ</span></div>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>