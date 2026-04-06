ಹಿಂದೂಪರ ಸರ್ಕಾರ, ನಾನೇ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: 'ಮುಂಬರುವ ರಾಜ್ಯ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯ ಬರೆಯಲಿದ್ದು, ಹಿಂದೂಗಳ ಪರವಾಗಿರುವ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬರಲಿದೆ. ಆಗ ನಾನೇ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗುವೆ' ಎಂದು ವಿಜಯಪುರ ಶಾಸಕ ಬಸನಗೌಡಪಾಟೀಲ ಯತ್ನಾಳ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿಯ ಆನಂದನಗರದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಶ್ರೀರಾಮ ಉತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ರಾಮ ನವಮಿ ಹಾಗೂ ಹನುಮ ಜಯಂತ್ಯುತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, 'ನನ್ನದು ಜೆಸಿಬಿ ಆಡಳಿತವಾಗಿದ್ದು, ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಬಳಿ ಅದು ಸದಾ ನಿಂತಿರುತ್ತದೆ. ಠಾಣೆಗೆ ಮುತ್ತಿಗೆ, ಪೊಲೀಸ್ ವಾಹನಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರೆ, ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಎಕೆ–47ನಿಂದ ಉಡಾಯಿಸಿ ಬಿಡುತ್ತೇವೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>'ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣ ನಡೆದರೆ ಗೃಹ ಸಚಿವರು 'ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು, ನನಗೇನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುವುದು' ಎಂದು ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಇಂತಹ ಗೃಹ ಸಚಿವರು ಇದ್ದರೂ ಉಪಯೋಗವಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅವಕಾಶವೇ ಇಲ್ಲ, ಏನಿದ್ದರೂ ತಕ್ಷಣ ಕ್ರಮ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>'ಹಿಂದೂ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಲವ್ ಜಿಹಾದ್ಗೆ ಬಲಿಯಾಗದಂತೆ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಎಲ್ಲ ಹಿಂದೂಗಳ ಮೇಲಿದೆ. ಜಾತಿ, ಮತ ಬಿಟ್ಟು ಒಂದಾಗಬೇಕು. ಹಿಂದೂ ಯುವತಿಯರು ಲವ್ ಜಿಹಾದ್ಗೆ ಬಲಿಯಾಗುವ ಸಂಶಯ ಕಂಡು ಬಂದಲ್ಲಿ ತಕ್ಷಣ ಯುವತಿಯ ಕುಟುಂಬದ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರಬೇಕು' ಎಂದ ಯತ್ನಾಳ, 'ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಮರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಅನುದಾನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಮುಸ್ಲಿಮರ ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನೇ ತೆಗೆದು ಹಾಕುತ್ತೇವೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಶಾಸಕ ಅರವಿಂದ ಬೆಲ್ಲದ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಹಿಂದೂ ಯುವತಿಯರಿಗೆ ಸ್ವಯಂ ರಕ್ಷಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವ ಕೆಲಸ ನಡೆಯಬೇಕಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಜಾಗೃತರಾಗುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಲವ್ ಜಿಹಾದ್ ಪ್ರಕರಣ ಮರುಕಳಿಸುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಸಮಸ್ತ ಹಿಂದೂಗಳು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕು' ಎಂದರು.</p>.<p>ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಹಳೇ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಮಂಜುನಾಥ ವೃತ್ತದಿಂದ ಆನಂದನಗರ ವೃತ್ತದವರೆಗೆ ಬೃಹತ್ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಯಿತು. ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ಯುವಕರು, ಹಿಂದೂಪರ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಪ್ರಮುಖರಾದ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಢವಳಗಿ, ಗೌರಿಶಂಕರ ಮೋಟ್, ಕುಮಾರ ಹಕಾರಿ, ರಮೇಶ ಕುಲಕರ್ಣಿ, ಅರುಣಕುಮಾರ ವಳಸಂಗ, ವಿ.ಕೆ. ಪಾಟೀಲ, ನಾರಾಯಣ ಮಿಸ್ಕಿನ್, ಸಂಜೀವಗೌಡ ಮಾಳಗಿ, ಸಂಜು ಬಿರಾದಾರ, ರಮೇಶ ಕುಲಕರ್ಣಿ, ಕಿರಣ ಪೂಜಾರ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260406-24-1382385069</p>