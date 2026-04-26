<p><strong>ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ:</strong> ಎಸ್ಎಸ್ಎಸ್ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ–ಮಿರಜ್ ಕಾಯ್ದಿರಿಸದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲಿನ (17332) ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿದ್ದು, ಹೊಸ ಸಮಯವು ಮೇ 1ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದೆ.</p>.<p>ಈ ರೈಲು ಎಸ್ಎಸ್ಎಸ್ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10.45ರ ಬದಲಿಗೆ 11.45ಕ್ಕೆ ಹೊರಡಲಿದೆ.</p>.<p>ಮಾರ್ಗಮಧ್ಯದ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲೂ ಆಗಮನ ಮತ್ತು ನಿರ್ಗಮನದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ: ಧಾರವಾಡ ನಿಲ್ದಾಣ 11.13/11.15ರ ಬದಲು 12.08/12.10ಕ್ಕೆ, ಲೋಂಡಾ - 12.33/12.35ರ ಬದಲು 1.38/1.40ಕ್ಕೆ, ಬೆಳಗಾವಿ - 1.45/1.50ರ ಬದಲು 3.05/3.10 ಕ್ಕೆ, ಘಟಪ್ರಭಾ - 3.01/3.02ರ ಬದಲಿಗೆ 4.24/4.25ಕ್ಕೆ, ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ರೋಡ್ - 3.19/3.20ರ ಬದಲಿಗೆ 4.39/4.40 ಕ್ಕೆ, ರಾಯಬಾಗ್ 3.34/3.35ರ ಬದಲಿಗೆ 4.54/4.55ಕ್ಕೆ, ಶೇಡಬಾಳ - 4.19/4.20ರ ಬದಲಿಗೆ 5.45/5.46 ಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ವಿಜಯನಗರ - 4.30/4.31ರ ಬದಲು 5.59/6 ಗಂಟೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿ, ನಿರ್ಗಮಿಸಲಿದೆ. ಈ ರೈಲು ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯ ಪ್ರಕಾರ 6.30ಕ್ಕೆ ಮೀರಜ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ತಲುಪಲಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.