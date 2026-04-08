‘ರೈಲ್ವೆ ಯೋಜನೆ; 13,675 ಎಕರೆ ಮಂಜೂರು’

<p>ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 10 ರೈಲ್ವೆ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ 16,946 ಎಕರೆ ಜಾಗದ ಅಗತ್ಯ ಇತ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿ 13,675 ಎಕರೆ ಮಂಜೂರಾಗಿದ್ದು, 3,270 ಎಕರೆ ಬಾಕಿ ಇದೆ ಎಂದು ನೈರುತ್ಯ ರೈಲ್ವೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಪಿ.ಅನಂತ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಗುರುವಾರ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಧಾರವಾಡ–ಬೆಳಗಾವಿ ರೈಲು ಮಾರ್ಗ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ 1,400 ಎಕರೆ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತಾವ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜಾಗ ಹಸ್ತಾಂತರವಾಗದ ಕಾರಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಆರಂಭವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>3721.68 ಕಿ.ಮೀ ರೈಲ್ವೆ ಮಾರ್ಗದ ಪೈಕಿ 3,339 ಕಿ.ಮೀ., ವಿದ್ಯುದ್ದೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ. ಶೇ 89ರಷ್ಟು ವಿದ್ಯುದ್ದೀಕರಣ ಆಗಿದೆ. ಘಾಟಿ ಪ್ರದೇಶ, ಬೆಟ್ಟಗುಡ್ಡ, ಸುರಂಗದಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯ ಮತ್ತು ವನ್ಯಜೀವಿಗಳಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗದ ರೀತಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಿರುವುದರಿಂದ ಕೆಲವು ಕಡೆ ವಿದ್ಯುದ್ದೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ ವಿಳಂಬವಾಗಿದೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಒಳಗೆ ಮುಗಿಯಲಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಹೊಸ ಮಾರ್ಗಗಳಾದ ಗಿಣಿಗೇರಾ–ಸಿಂಧನೂರು, ಬಾಗಲಕೋಟೆ–ಕುಡಚಿ, ರಾಯದುರ್ಗ–ದೊಡ್ಡಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿಯೂ ವಿದ್ಯುದ್ದೀಕರಣ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ತಾಳಗುಪ್ಪ–ಶಿರಸಿ ರೈಲು ಮಾರ್ಗದ ಕುರಿತು ಕಾರ್ಯಸಾಧ್ಯತಾ ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ನಂತರ ಅಂತಿಮ ಸ್ಥಳ ಸಮೀಕ್ಷೆ (ಎಫ್ಎಲ್ಎಸ್) ಮಂಜೂರಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>66 ವಿಶೇಷ ರೈಲು ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಇವು 426 ಟ್ರಿಪ್ ಸಂಚರಿಸಲಿವೆ. ಜತೆಗೆ 42 ವಿಶೇಷ (339 ಟ್ರಿಪ್) ರೈಲುಗಳ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಶೀಘ್ರ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಬೆಂಗಳೂರು ಮುಂಬೈ ನಡುವೆ ಹೊಸ ರೈಲು ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾವ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ 27 ಮೆಮು ರೇಕ್ಗಳಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾವ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 18–20 ರೇಕ್ಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದರೂ 2–3 ರೇಕ್ಗಳು ಮಾತ್ರ ಮಂಜೂರಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರು–ಅರಸೀಕೆರೆ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ದಕ್ಷಿಣದಿಂದ ಧಾರವಾಡದವರೆಗೆ ಆಟೊಮೆಟಿಕ್ ಸಿಗ್ನಲಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಂಜೂರಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ರೈಲುಗಳನ್ನು ಓಡಿಸಲು, ವೇಗ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಳಕೆಯ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳ ಕೊರತೆ ಎದುರಾಗಿರುವುದರಿಂದ ರನ್ನಿಂಗ್ ರೂಂಗಳಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಸ್ಟೌವ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ರೈಲು ಸಂಚಾರದ ಸಮಯಪಾಲನೆಯಲ್ಲಿ ರೈಲ್ವೆ ಮಂಡಳಿ ನೀಡಿದ ಗುರಿಯಲ್ಲಿ ನೈರುತ್ಯ ರೈಲ್ವೆ ಶೇ 89.37ರಷ್ಟು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಕಳೆದ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ದಟ್ಟಣೆ ನಿಭಾಯಿಸಲು 471 ವಿಶೇಷ ರೈಲು (11,322 ಟ್ರಿಪ್) ಓಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>32 ರೈಲ್ವೆ ಕೆಳಸೇತುವೆ, 22 ರೈಲ್ವೆ ಮೇಲ್ಸೇತುವೆ, 20 ಲೆವೆಲ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಹೊಸಪೇಟೆ–ಬಳ್ಳಾರಿ ನಡುವೆ ದ್ವಿಪಥವನ್ನು ಚತಷ್ಪಥ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ತೋರಣಗಲ್ಲು ಜಂಕ್ಷನ್ನಿಂದ ರಂಜಿತಪುರವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಬಳ್ಳಾರಿ–ಇಕ್ಕಜಾಜೂರು ನಡುವೆ ದ್ವಿಪಥ ನಿರ್ಮಾಣ ಯೋಜನೆ ಮಂಜೂರಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260408-24-1315602130</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>