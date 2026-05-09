<p>ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ‘ನನ್ಹೆ ಫರಿಷ್ತೆ’ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಡಿ ಪ್ರಸಕ್ತ ವರ್ಷದ ಈವರೆಗೆ 67 ಮಕ್ಕಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿ, ಅವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸುವಲ್ಲಿ ನೈರುತ್ಯ ರೈಲ್ವೆ ಸುರಕ್ಷತಾ ದಳ (ಆರ್ಪಿಎಫ್) ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದೆ. ‘ಆಪರೇಷನ್ ಡಿಗ್ನಿಟಿ’ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಡಿ ಮೂವರು ವೃದ್ಧರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿ, ಅವರ ಕುಟುಂಬಗಳು ಅಥವಾ ಎನ್ಜಿಒಗಳಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಕಾಳಸಂತೆಯಲ್ಲಿ ರೈಲ್ವೆ ಟಿಕೆಟ್ಗಳ ಮಾರಾಟ ತಡೆಯಲು ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ಗೋವಾ ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ವಿವಿಧ ಸ್ಥಳಗಳು ಹಾಗೂ ಪ್ರವಾಸ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ 17 ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ 17 ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ, ₹81,553 ಮೌಲ್ಯದ 22 ಸಕ್ರಿಯ ಟಿಕೆಟ್ ಹಾಗೂ ₹1,61,752 ಮೌಲ್ಯದ 82 ಬಳಸಿದ ಟಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>‘ಆಪರೇಷನ್ ಸತ್ರಾಕ್’ ಅಡಿ ದಾಖಲಿಸಿದ ಆರು ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ₹18,440 ಮೌಲ್ಯದ 77 ಬಾಟಲಿಗಳಲ್ಲಿನ (46 ಲೀಟರ್) ಮದ್ಯ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಅಬಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ‘ಆಪರೇಷನ್ ನಾರ್ಕೊ’ ಅಡಿ ಐದು ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ₹61.42 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ 98.99 ಕೆ.ಜಿ ಗಾಂಜಾ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ನಾಲ್ವರು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಅಥವಾ ಬಿಟ್ಟುಹೋದ ಒಟ್ಟು ₹36.62 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ವಾರಸುದಾರರಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ರೈಲ್ವೆ ಆಸ್ತಿ ಕಳವು ಸಂಬಂಧಿತ 14 ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಏಳು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಳವಾದ ₹2,45,789 ಮೌಲ್ಯದ ಒಟ್ಟು ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ₹1,70,339 ಮೌಲ್ಯದ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಸಂರಕ್ಷಾ (ಕಲ್ಲು ತೂರುವವರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ) ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಡಿ ದಾಖಲಾದ ಒಟ್ಟು ಒಂಬತ್ತು ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ನಾಲ್ವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260509-24-1777447517</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>