ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: 'ಎಸ್ಐಆರ್' ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವರ್ಗಗಳನ್ನು ಹೊರಗಿಡುವ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ತಂತ್ರ ಆಗಿದ್ದು, ಇದರ ವಿರುದ್ಧ ಮೇ 30ರಿಂದ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತಿಗಳು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳು ನಡೆಯಬೇಕು' ಎಂಬ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಮೇ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಭಾನುವಾರ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆದ '12ನೇ ಮೇ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮೇಳ'ದ 'ಎಸ್ಐಆರ್: ಸಮಸ್ಯೆ–ಜನಾಂದೋಲನ' ಚರ್ಚಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಚಿಂತಕ ಕೆ. ಫಣಿರಾಜ್ ಅವರು ನಿಲುವು ಘೋಷಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಎಸ್ಐಆರ್ ವಿರುದ್ಧ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ನಿರ್ಣಯ ಕೈಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ರಾಜ್ಯ, ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕಗಳು ನಿರುತ್ಸಾಹ ತೋರುತ್ತಿವೆ. ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಡದೇ, ನಾವೇ ಹೋರಾಟ ರೂಪಿಸಬೇಕು' ಎಂದರು.</p>.<p>ಕರ್ನಾಟಕ ಜನಶಕ್ತಿ ಸಂಘಟನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನೂರ್ ಶ್ರೀಧರ್ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಬಿಹಾರ್ ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಎಸ್ಐಆರ್ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಮುಂದಿರಿಸಿ ಹೋರಾಟದ ರೂಪರೇಷೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಬೇಕು' ಎಂದರು.</p>.<p>'ಎಸ್ಐಆರ್ ವಿರೋಧಿ ಕರ್ನಾಟಕ' ವೇದಿಕೆ ರಚಿಸುವ ಕುರಿತು ಚಿಂತನೆ ನಡೆದಿದ್ದು, ಅದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ 'ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಎಸ್ಐಆರ್' ಆರಂಭಿಸಬೇಕು. ದಾಖಲೆಇಲ್ಲದವರು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಕುರಿತು ಸರ್ಕಾರ, ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ತನ್ನ ನಿಲುವು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಷರತ್ತು ಹಾಕಬೇಕು' ಎಂದರು.</p>.<p>ನಿವೃತ್ತ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಎಚ್. ಎನ್. ನಾಗಮೋಹನ ದಾಸ್, ಸಿಪಿಐ ರಾಜ್ಯ ಘಟಕದ ಕಾರ್ಯರ್ಶಿ ಸಾತಿ ಸುಂದರೇಶ, ಸಿಪಿಎಂ ರಾಜ್ಯ ಘಟಕದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕೆ.ಪ್ರಕಾಶ್, ಬಸವರಾಜ ಸೂಳಿಭಾವಿ, ಮಂಜುನಾಥ ಡೊಳ್ಳಿನ, ಮಾಲತಿ ಪಟ್ಟಣಶೆಟ್ಟಿ, ಬಸವರಾಜ ಹೂಗಾರ ಹಾಗೂ ಇತರರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>