ವಿಶೇಷ ರೈಲು: ಅವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆ

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ಬೇಸಿಗೆ ರಜೆಯ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ದಟ್ಟಣೆ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ನೈರುತ್ಯ ರೈಲ್ವೆಯು ಕೆಲವು ವಿಶೇಷ ರೈಲುಗಳ ಸಂಚಾರ ಅವಧಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಪ್ರತಿ ಸೋಮವಾರ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಿಂದ ಹೊರಡುವ ಎಸ್ಎಸ್ಎಸ್ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ– ಗಾಜಿಪುರ ಸಿಟಿ ಸಾಪ್ತಾಹಿಕ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ವಿಶೇಷ ರೈಲಿನ (07337) ಸೇವೆಯನ್ನು ಏಪ್ರಿಲ್ 27ರ ವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಗಾಜಿಪುರ ಸಿಟಿಯಿಂದ ಪ್ರತಿ ಗುರುವಾರ ಹೊರಡುವ ಈ ರೈಲನ್ನು (07338) ಏಪ್ರಿಲ್ 9ರಿಂದ 30ರ ವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಿಂದ ಪ್ರತಿ ಬುಧವಾರ ಹೊರಡುವ ಎಸ್ಎಸ್ಎಸ್ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ– ಮುಜಾಫರ್ಪುರ ಸಾಪ್ತಾಹಿಕ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ವಿಶೇಷ ರೈಲಿನ (07315) ಸಂಚಾರವನ್ನು ಏಪ್ರಿಲ್ 8ರಿಂದ 29 ರವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಶನಿವಾರ ಮುಜಾಫರ್ಪುರದಿಂದ ಹೊರಡುವ (07316) ಈ ವಿಶೇಷ ರೈಲು ಸಂಚಾರವನ್ನು ಏಪ್ರಿಲ್ 11ರಿಂದ ಮೇ 2ರ ವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಯಶವಂತಪುರದಿಂದ ಪ್ರತಿ ಬುಧವಾರ ಹೊರಡುವ ಯಶವಂತಪುರ–ಬಿಕಾನೇರ್ ಸಾಪ್ತಾಹಿಕ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ವಿಶೇಷ ರೈಲು (06543) ಸಂಚಾರವನ್ನು ಏಪ್ರಿಲ್ 8ರಿಂದ 29ರ ವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮರಳಿ ಬರುವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ರೈಲು (06544) ಏಪ್ರಿಲ್ 11ರಿಂದ ಮೇ 2ರ ವರೆಗೆ ಪ್ರತಿ ಶನಿವಾರ ಸಂಚರಿಸಲಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260407-24-108039139</p>