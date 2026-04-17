ರೈಲು: ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಅಸಮತೋಲನ ನಿವಾರಣೆಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ

<p><strong>ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ:</strong> ಸಾಂಗಲಿ- ಬೆಳಗಾವಿ- ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ- ತುಮಕೂರು ಮಾರ್ಗದ ಮೂಲಕವೇ ಮುಂಬೈ- ಬೆಂಗಳೂರು ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಸ್ಲೀಪರ್ ರೈಲು ಸಂಚರಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುವುದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಅಸಮತೋಲನ ನಿವಾರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ರೈಲು ಬಳಕೆದಾರರ ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯ ಮಹೇಂದ್ರ ಸಿಂಘಿ ವಿನಂತಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'ಪುಣೆ- ಸಾಂಗಲಿ- ಬೆಳಗಾವಿ- ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ- ತುಮಕೂರು ಮಾರ್ಗವು ಈಚೆಗೆ ಡಬ್ಲಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯುದೀಕರಣಗೊಂಡಿದ್ದರೂ ಈ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ದಿನಕ್ಕೆ ಕೇವಲ 15 ರೈಲುಗಳು ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿವೆ. ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ, ಸೋಲಾಪುರ- ಗುಂತಕಲ್- ಧರ್ಮಾವರಂ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ 150ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ರೈಲುಗಳು ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಹೊಸ ರೈಲು ಸೇವೆಗಳನ್ನೂ ಅದೇ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ' ಎಂದು ರೈಲ್ವೆ ಸಚಿವ ಅಶ್ವಿನಿ ವೈಷ್ಣವ್ ಅವರಿಗೆ ಬರೆದ ಮನವಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'ಸಾಂಗಲಿ, ಕಿರ್ಲೋಸ್ಕರವಾಡಿ, ಬೆಳಗಾವಿ, ಹುಬಳ್ಳಿ– ಧಾರವಾಡ, ಅರಸೀಕೆರೆ, ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ ಮತ್ತು ತುಮಕೂರು ಮುಂತಾದ ಪ್ರಮುಖ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಹಾಗೂ ಆರ್ಥಿಕ ನಗರಗಳಿಗೆ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರೈಲು ಸಂಪರ್ಕದ ಅಗತ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಈ ನಗರಗಳಿಗೆ ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಸೇವೆ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದೇ ಇರುವುದು ಜನರಲ್ಲಿ ಅಸಮಾಧಾನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.</p>