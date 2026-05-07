ರೈಲು ಸಂಚಾರ ಮರು ಪರಿಶೀಲನೆ

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ಕ್ಯಾಸಲ್ರಾಕ್ ಮತ್ತು ಕುಳೆಂ ನಿಲ್ದಾಣಗಳ ನಡುವೆ ಘಟ್ಟ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಳಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಭಾಗಶಃ ರದ್ದುಗೊಂಡಿದ್ದ ವಾಸ್ಕೊ–ಡ–ಗಾಮ ಮತ್ತು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ನಡುವಿನ ರೈಲುಗಳ ಸಂಚಾರವನ್ನು ಮರು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ವಾಸ್ಕೊ–ಡ–ಗಾಮ – ಜಸೀದಿಹ್ – ವಾಸ್ಕೊ–ಡ–ಗಾಮ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ (17321/17322) ರೈಲು ಸಂಚಾರವನ್ನು ಈ ಹಿಂದೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದ ವಾಸ್ಕೊ–ಡ–ಗಾಮ – ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಬದಲು ವಾಸ್ಕೊ–ಡ–ಗಾಮ – ಧಾರವಾಡ ನಿಲ್ದಾಣಗಳ ನಡುವೆ ಭಾಗಶಃ ರದ್ದುಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಮೇ 8, 15, 22, 29 ಮತ್ತು ಜೂನ್ 5ರಂದು ವಾಸ್ಕೊ–ಡ–ಗಾಮ – ಜಸೀದಿಹ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ (17321) ಸಂಚಾರವು ವಾಸ್ಕೊ–ಡ–ಗಾಮ – ಧಾರವಾಡ ನಿಲ್ದಾಣಗಳ ನಡುವೆ ಭಾಗಶಃ ರದ್ದಾಗಲಿದೆ. ವಾಸ್ಕೊ–ಡ–ಗಾಮ ಬದಲಾಗಿ ಧಾರವಾಡದಿಂದ ತನ್ನ ನಿಗದಿತ ಸಮಯಕ್ಕೆ ರೈಲು ಸಂಚಾರ ಆರಂಭಿಸಲಿದೆ.</p>.<p>ಅದೇ ರೀತಿ, ಮೇ 11, 18, 25 ಹಾಗೂ ಜೂನ್ 1ರಂದು ಧಾರವಾಡ ಮತ್ತು ವಾಸ್ಕೊ–ಡ–ಗಾಮ ನಡುವೆ ಸಂಚರಿಸುವ ಜಸೀದಿಹ್ – ವಾಸ್ಕೊ–ಡ–ಗಾಮ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ (17322) ರೈಲು ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಧಾರವಾಡ ಮತ್ತು ವಾಸ್ಕೊ–ಡ–ಗಾಮ ನಿಲ್ದಾಣಗಳ ನಡುವೆ ಭಾಗಶಃ ರದ್ದು ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಮೊಟಕುಗೊಳಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ನೈರುತ್ಯ ರೈಲ್ವೆ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>