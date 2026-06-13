‘ಬೋವಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನಕ್ಕೆ 24 ಗುಂಟೆ ನಿವೇಶನ, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಕೊಡುಗೆ’

<p>ಹುಣಸೂರು: ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ನಿವೇಶನ ನೀಡುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಮನವಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿದ ಅಂದಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಮೂಕನಹಳ್ಳಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ24 ಗುಂಟೆ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಬೋವಿ ಕ್ಷೇಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಮಿತಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಮಯ್ಯ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ನಗರದಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಸಮಾಜ ಕಳೆದ 45 ವರ್ಷದಿಂದ ಸಮುದಾಯ ಭವನಕ್ಕೆ ನಿವೇಶನದ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಿತ್ತು ಆದರೆ ಫಲ ನೀಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅಧಿಕಾರದಿಂದ ಇಳಿಯುವ ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಮುನ್ನ ಕೊಯಮತ್ತೂರು ಕಾಲೊನಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಎಚ್.ಪಿ.ಮಂಜುನಾಥ್ ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಸಾಮಾಜಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಹಿಂದುಳಿದ ಬೋವಿ ಸಮಾಜ ಹುಣಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ದೇವರಾಜ ಅರಸು ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಬದುಕು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ದರೂ ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದ ಚಟುವಟಿಕೆಗೆ ಭವನ ಇಲ್ಲವಾಗಿತ್ತು. ಈ ಕೊರತೆ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಎಚ್.ಪಿ.ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರ ಸಹಕಾರದಿಂದ ನೀಗಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಹಕ್ಕುಪತ್ರ: ವಿನೋಬ ಕಾಲೊನಿಯಲ್ಲಿ ಬೋವಿ ಸಮುದಾಯ ಸೇರಿದಂತೆ ಕೊರಮ, ಅಲೆಮಾರಿ, ಎಳವರು, ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗದ ಒಟ್ಟು 100 ಕುಟುಂಬಗಳು ಮನೆ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಬದುಕು ನಡೆಸಿದ್ದು, ಈ ಸಮುದಾಯದವರಿಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕಾವಲ್ ಮತ್ತು ಉದ್ದೂರು ಕಾವಲ್ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವತಿಯಿಂದ ಮನೆಗೆ ಹಕ್ಕು ಪತ್ರ ನೀಡದೆ ಮಾಲಿಕತ್ವ ಇಲ್ಲವಾಗಿತ್ತು. ಈ ಸಂಬಂಧ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಕಚೇರಿ ಸೂಚನೆ ಮೇರೆಗೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಹಕ್ಕು ಪತ್ರ ನೀಡುವಂತೆ ಜಿ.ಪಂ. ಸಿಇಒ ಮತ್ತು ತಾ.ಪಂ. ಇಒ ಕಚೇರಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದು ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಎರಡೂ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಿದ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಬೋವಿ ಸಮಾಜ ಕೃತಜ್ಞರಾಗಿರಲಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಮಿತಿ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷ ಕಾಟರಾಜ್, ಟಿ.ನಾಗರಾಜ್, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಗಣೇಶ್ ಜಿ.ಮಹದೇವ್ ಮತ್ತು ತಿಮ್ಮರಾಜಣ್ಣ ಅವರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260613-38-1839919029</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>