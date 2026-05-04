ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆ ಹರಿಯುವ ಒಳಚರಂಡಿ ನೀರು: ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗ್ರಹ

ಇಳಕಲ್: ನಗರದ ವಿಜಯ ಮಹಾಂತೇಶ ಕರ್ತೃ ಗದ್ದುಗೆ ರಸ್ತೆಯ ಸಾಲೇಶ್ವರ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಹತ್ತಿರ ಒಳಚರಂಡಿಯ ಕೊಳಚೆ ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆ ಹರಿಯುತ್ತಿದ್ದು, ದುರ್ವಾಸನೆ ಹರಡಿದೆ ಎಂದು ಇಲ್ಲಿಯ ನಿವಾಸಿಗಳು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರುವ ಒಳಚರಂಡಿಯು ಮ್ಯಾನ್ ಹೋಲ್ ಮೂಲಕ ಕೊಳಚೆಯು ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆ ಹರಿಯುತ್ತಿದೆ. ಕೂಡಲೇ ಸರಿಪಡಿಸುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರೂ ನಗರಸಭೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿಲ್ಲ. ದುರ್ವಾಸನೆ ಜೊತೆ ರೋಗ ಹರಡುವ ಭೀತಿಯು ಸಾರ್ವಜನಿಕರನ್ನು ಕಾಡುತ್ತಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಕ್ಷಣ ಕ್ರಮವಹಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260504-19-1713194923