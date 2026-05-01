ಸ್ತ್ರೀಯರ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆ ಬದುಕಿಗೆ ಹೋರಾಡಿದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌

<p>ಇಂಡಿ: ‘ಮಹಾನ್ ಮಾನವತಾವಾದಿ ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಆಧುನಿಕ ಭಾರತದ ನಿರ್ಮಾತೃ, ಶೋಷಿತ ಸಮುದಾಯಗಳ ಬಿಡುಗಡೆಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸಿದವರು. ಮಹಿಳೆಯರ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆ ಬದುಕಿಗಾಗಿ ಹೋರಾಡಿದವರು’ ಎಂದು ಶಾಸಕ ಯಶವಂತರಾಯಗೌಡ ಪಾಟೀಲ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಅವರು ಬುಧವಾರ ಇಂಡಿ ನಗರದ ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ಗೌತಮ ಬುದ್ದರ 2570ನೇ ಬುದ್ಧ ಪೂರ್ಣಿಮೆ ಮತ್ತು ಡಾ. ಬಾಬಾಸಾಹೇಬ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಜಯಂತ್ಯುತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಕಲಬುರಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಿವಿಯ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಡಾ.ಅಪ್ಪಗೆರೆ ಸೋಮಶೇಖರ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ರಚಿಸಿದ ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನದ ಮೂಲಕ ಈ ದೇಶದ ಎಲ್ಲ ಜಾತಿ, ಧರ್ಮ, ಮತ, ಪಂಥ, ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೂ ಶಿಕ್ಷಣ, ಉದ್ಯೋಗ ರಾಜಕೀಯ ಅಧಿಕಾರ ಮತದಾನದ ಹಕ್ಕು ನ್ಯಾಯ, ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕು ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಸಿದವರು. ಹಾಗಾಗಿ ಸಮಸ್ತ ಭಾರತೀಯರು ಡಾ. ಬಿ.ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಹಾಗೂ ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನ ಋಣದ ಮಕ್ಕಳು’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಬುದ್ದ ವಿಹಾರ ಸಿಂದಗಿಯ ಸಂಘಪಾಲ ಬಂತೇಜಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಜಯಂತಿ ಕೇವಲ ಆಚರಣೆಗಳಾಗುತ್ತಿವೆ. ಅವು ಅನುಸರಣೆಗಳಾಗಬೇಕು. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಬದುಕಿದ್ದಾಗಲೂ ಅವರನ್ನು ಅವಮಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸತ್ತ ನಂತರವೂ ಅವಮಾನಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ದಲಿತೇತರ ಸಮುದಾಯಗಳು ಅಂಬೇಡ್ಕರರ ಸಾಧನೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಸೋತಿವೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ವಿಕಾಸ ಗುಡಿಮನಿ, ಪ್ರೊ.ಎಸ್.ಜೆ.ಮಾಡ್ಯಾಳ, ಪ್ರಶಾಂತ ಕಾಳೆ, ಸಾದ್ವಿ ಬಸವರಾಜ ಮಾಶ್ಯಾಳ ಮಾತನಾಡಿದರು. ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಜೆಡಿಎಸ್ ಮುಖಂಡ ಬಿ.ಡಿ.ಪಾಟೀಲ, ಡಿ.ವೈ.ಎಸ್.ಪಿ.ಸದಾಶಿವ ಕಟ್ಟಿಮನಿ, ಸತ್ತಾರ ಬಾಗವಾನ, ಅಯೂಬ ನಾಟಿಕಾರ, ಶಿವು ಬಗಲಿ, ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಕಾಲೇಭಾಗ, ಭೀಮಾಶಂಕರ ಮೂರಮನ, ಬುದ್ದವ್ವ ಕಾಳೆ, ಮಿಲಿಂದ ಹೊಸಮನಿ, ಮೋಹನ ಕಾಳೆ, ಭೀಮಣ್ಣ ಕೌಲಗಿ, ಜಟ್ಟೆಪ್ಪ ರವಳಿ, ಅಜೀತ ಧನಶೆಟ್ಟಿ , ನಿಜಣ್ಣ ಕಾಳೆ ಇದ್ದರು.</p>.<p>ಸುಜಿತ ಕಾಳೆಯವರು ದೇಣಿಗೆ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ಒಂದು ಬಂತೇಜಿಯವರಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಂಘಟಿಕರರಿಗೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260501-26-1342981603</p>