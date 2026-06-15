ಪಿ.ಲಂಕೇಶ್ ಪತ್ನಿ ಇಂದಿರಾ ನಿಧನ

<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು:</strong> ದಿವಂಗತ ಪತ್ರಕರ್ತ ಪಿ.ಲಂಕೇಶ್ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಇಂದಿರಾ ಲಂಕೇಶ್ (84) ನಗರದಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ನಿಧನರಾದರು.</p><p>ಇಂದಿರಾ ಅವರು ಮಗಳು ಕವಿತಾ ಲಂಕೇಶ್ ಮತ್ತು ಮಗ ಅಜಿತ್ ಲಂಕೇಶ್ ಅವರನ್ನು ಅಗಲಿದ್ದಾರೆ.</p>. <p>ಅವರು ತಮ್ಮ ಕಿರಿಯ ಮಗಳಾದ ಕವಿತಾ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸವಿದ್ದರು.</p><p>ಪತಿ ಲಂಕೇಶ್ ಅವರ ಆತ್ಮಕಥೆ 'ಹುಳಿ ಮಾವಿನ ಮರ' ಪ್ರಕಟವಾದ ಬಹಳ ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ 'ಹುಳಿ ಮಾವಿನ ಮರ ಮತ್ತು ನಾನು' ಹೆಸರಿನ ಆತ್ಮ ಕಥೆಯನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದರು. ಪತ್ರಿಕೆ ಪ್ರಕಾಶನವೇ ಅದನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿತ್ತು.</p>. <p>ಪತಿ ಲಂಕೇಶ್ ಅವರು 2000ದಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾಗಿದ್ದರು. 2017ರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಅವರ ಹಿರಿಯ ಮಗಳು ಗೌರಿ ಲಂಕೇಶ್ ಅವರ ಹತ್ಯೆಯಾಗಿತ್ತು.</p>. <p>ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್, ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸೇರಿದಂತೆ ಗಣ್ಯರು ಇಂದಿರಾ ನಿಧನಕ್ಕೆ ಸಂತಾಪ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>