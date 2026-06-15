ಸೋಮವಾರ, 15 ಜೂನ್ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homenewskarnataka news

ಪಿ.ಲಂಕೇಶ್ ಪತ್ನಿ ಇಂದಿರಾ ನಿಧನ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 15 ಜೂನ್ 2026, 6:20 IST
Last Updated : 15 ಜೂನ್ 2026, 6:20 IST
ADVERTISEMENT
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಭಾರತ್ ಜೋಡೋ ಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದ ಇಂದಿರಾ ಲ‌ಂಕೇಶ್ ಅವರು ಮಗಳು ಕವಿತಾ ಮತ್ತು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ನಡೆದ ಸಂದರ್ಭ

ಭಾರತ್ ಜೋಡೋ ಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದ ಇಂದಿರಾ ಲ‌ಂಕೇಶ್ ಅವರು ಮಗಳು ಕವಿತಾ ಮತ್ತು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ನಡೆದ ಸಂದರ್ಭ

ಪತಿ ಲ‌ಂಕೇಶ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಇಂದಿರಾ

ಪತಿ ಲ‌ಂಕೇಶ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಇಂದಿರಾ

ಮಗಳು ಕವಿತಾ ಹಾಗೂ ಮೊಮ್ಮಗಳು ಈಶಾ ಜೊತೆಗೆ ಇಂದಿರಾ ಲಂಕೇಶ್

ಮಗಳು ಕವಿತಾ ಹಾಗೂ ಮೊಮ್ಮಗಳು ಈಶಾ ಜೊತೆಗೆ ಇಂದಿರಾ ಲಂಕೇಶ್

P Lankesh

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT